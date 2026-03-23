Το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο δανείων της cdbBank αξίας €150 εκατ. και καταθέσεις €500 εκατ. εξαγόρασε η Τράπεζα Κύπρου, μετά από συζητήσεις που κράτησαν αρκετούς μήνες μεταξύ των δυο πλευρών.

Η συναλλαγή στηρίζεται από την πλειοψηφία των μετόχων της CDB.

Η εξαγορά συνάδει με στη στρατηγική της Τράπεζας Κύπρου για στοχευμένη, προσεκτική ανάπτυξη, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο CEO, Πανίκος Νικολάου, σε προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του. Πρόκειται για μια μικρή συναλλαγή, χαμηλού ρίσκου, η οποία επιταχύνει την οργανική ανάπτυξη με αμελητέα επίδραση στα κεφάλαια, χωρίς να επηρεάζει τη μερισματική πολιτική της Τράπεζας.

Η συναλλαγή ενισχύει τη ρευστότητα μέσω καθαρής εισροής καταθέσεων και το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της τράπεζας. Η εξαγορά στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Τράπεζα Κύπρου: Συνεχίζει να αναπτύσσεται προσεκτικά, αξιοποιεί ευκαιρίες που ταιριάζουν στο προφίλ της, παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους και πελάτες.