Το Enterprise Europe Network Κύπρου καλεί τις κυπριακές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο οδηγιών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2560 σχετικά με τις ξένες επιχορηγήσεις που ενδέχεται να προκαλούν στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά.

Συνέχεια ευρωπαϊκής διαδικασίας

Η διαβούλευση αποτελεί συνέχεια πρωτοβουλίας που ξεκίνησε τον Μάρτιο 2025, με συλλογή στοιχείων και στοχευμένες συζητήσεις της Επιτροπής με κράτη μέλη, ειδικούς και καταναλωτές για τα θέματα που καλύπτουν οι Οδηγίες για τις Ξένες Επιδοτήσεις.

Τι προβλέπουν οι Οδηγίες

Το προσχέδιο εξηγεί:

Πώς η ΕΕ εντοπίζει και αξιολογεί αν μια ξένη επιδότηση στρεβλώνει τον ανταγωνισμό σε συγχωνεύσεις , εξαγορές , δημόσιες συμβάσεις ή αυτεπάγγελτες έρευνες .

και αν μια στρεβλώνει τον σε , , ή . Την εφαρμογή του κριτηρίου εξισορρόπησης , δηλαδή τη στάθμιση θετικών και αρνητικών επιπτώσεων.

, δηλαδή τη στάθμιση και επιπτώσεων. Τις περιπτώσεις όπου μπορεί να απαιτηθεί προηγούμενη ενημέρωση για συγχωνεύσεις ή ξένες χρηματοδοτήσεις ακόμη και κάτω από τα όρια κοινοποίησης.

Γιατί αφορά την Κύπρο

Η διαβούλευση αφορά εταιρείες που λαμβάνουν χρηματοδότηση εκτός ΕΕ και δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στόχος είναι να προσφέρει σαφήνεια για τις διαδικασίες, να διαμορφώσει ένα πλαίσιο που προστατεύει τον δίκαιο ανταγωνισμό και να ενισχύσει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα των κανόνων.

Τι περιλαμβάνει η διαβούλευση