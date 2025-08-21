Με ένα από τα σημαντικότερα χρυσά μετάλλια στην ιστορία της, η Κύπρος επέστρεψε θριαμβευτικά από την Πανευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής για Κορίτσια (EGOI 2025), που φιλοξενήθηκε στη Βόννη της Γερμανίας. Στην κορυφή ανέβηκε η μαθήτρια γυμνασίου Μαρίζα Πασπαλλή, χαρίζοντας στην Κύπρο μια διάκριση που στέλνει μήνυμα ελπίδας και προοπτικής για τις νέες γενιές στον χώρο της Πληροφορικής.

Δίπλα της, οι Σέλινα Αρκατίτη, Μαρίνα Γεωργίου και Ελισάβετ Δημοπούλου συνέθεσαν μια δυνατή αποστολή, καθοδηγούμενες από τις καθηγήτριες Χαρά Σκουτέλη και Σωτηρούλα Γιασουμή. Όλες οι συμμετέχουσες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, εκπροσωπώντας τη χώρα με ήθος και υψηλό επίπεδο γνώσεων.

Αρωγός σε αυτή την πορεία είναι η XM, η οποία στηρίζει σταθερά την Παγκύπρια Ολυμπιάδα Πληροφορικής και κάθε προσπάθεια ανάδειξης νέων ταλέντων. Με δράσεις που ενισχύουν την ισότητα στην εκπαίδευση και την πρόσβαση στην τεχνολογία, η XM δίνει βήμα σε κορίτσια που τολμούν να ξεχωρίσουν.

«Η χρυσή διάκριση δεν αποτελεί μόνο μια νίκη· είναι σύμβολο προόδου, αριστείας και έμπνευσης για τις νέες γενιές. Συγχαίρουμε θερμά την ομάδα για την εξαιρετική τους επιτυχία και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το κατόρθωμά τους. Στην XM παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε τα εφόδια και τις ευκαιρίες που χρειάζονται οι νέοι, ώστε να γράφουν τη δική τους ιστορία επιτυχίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (CCS), που με το ακούραστο έργο του στηρίζει και αναδεικνύει τα ταλέντα του τόπου μας» δήλωσε η Κωνσταντίνα Στυλιανού, Διευθύντρια ΕΚΕ της ΧΜ.

Η Κύπρος ετοιμάζεται για νέες συμμετοχές στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Πληροφορικής (IOI) και τη Βαλκανική Ολυμπιάδα (BOI). Τον Οκτώβριο, η χώρα θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής για Νέους (jBOI 2025), επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως δυναμικού πυρήνα ανάπτυξης ταλέντων στην Ευρώπη.

Η λάμψη του χρυσού μεταλλίου της Μαρίζας Πασπαλλή δεν φωτίζει μόνο την προσωπική της επιτυχία, αλλά και τον δρόμο που ανοίγεται για όλες τις νέες κοπέλες που ονειρεύονται να βρεθούν στην κορυφή της Πληροφορικής.

Η XM, ως ετήσιος τεχνολογικός εταίρος του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής (CCS), συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τα ταλέντα του τόπου μας και ανοίγουν νέους ορίζοντες στην Πληροφορική.

Στην Κύπρο, η XM εφαρμόζει ένα εκτενές πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επενδύοντας στην ευημερία της χώρας καθώς και σε βασικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.

Για να μάθετε περισσότερα για τις πρωτοβουλίες της XM, μπορείτε να ακολουθήσετε τις αντίστοιχες σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook: XM Culture, Instagram: @xmculture).