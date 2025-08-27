Η απόφαση να αποκτήσεις κατοικία ή ακόμη και να ανακαινίσεις το σπίτι είναι από τις πιο σημαντικές και συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις αρχίζουν οι προβληματισμοί, πόσο θα είναι το επιτόκιο, πόσο θα βγει η δόση, πόση θα είναι η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου. Αυτά είναι τα πιο κρίσιμα ερωτήματα για τον πελάτη αλλά τώρα έρχεται να προστεθεί ακόμη ένα.

Η Ελληνική Τράπεζα, μέλος του Ομίλου Eurobank, αλλάζει τα δεδομένα και προσθέτει ακόμα μια, πολύ πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση: «Τι θα κερδίσω;» αν υπογράψω μια σύμβαση δανείου.

Η απάντηση είναι απλή: Στεγαστικό με «bonus» για την επίπλωση και τον οικιακό εξοπλισμό.

To καινοτόμο πρόγραμμα Μy Home Rewards κάνει την απόκτηση κατοικίας, όχι μόνο πιο προσιτή, αλλά πιο συμφέρουσα και πιο ανταποδοτική από ποτέ. Γιατί τώρα, μαζί με το στεγαστικό σου, παίρνεις πίσω μετρητά έως και €2.000 για να εξοπλίσεις το νέο σου σπίτι, όπως το έχεις φανταστεί.

Το My Home Rewards απευθύνεται σε όσους θα αιτηθούν και θα εγκριθούν για στεγαστικό δάνειο από την Τράπεζα για αγορά, ανέγερση ή ανακαίνιση κύριας κατοικίας. Μέσω του προγράμματος, μπορούν να λάβουν επιβράβευση σε μετρητά που φτάνει έως και τα €2.000, ποσό που μπορούν να αξιοποιήσουν για την αγορά επίπλων, οικιακών συσκευών ή εξοπλισμού. Το ποσό πιστώνεται στο Mple Rewards App, δίνοντας πρόσβαση σε πληθώρα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων όπως οι IKEA, Stephanis, Dimco, MegaElectric, Scandia, Papanicolaou Blinds, Solomou Garden Centre και άλλες, μια λίστα που διαρκώς εμπλουτίζεται.

Με τον τρόπο αυτό, οι πελάτες έχουν την ελευθερία να διαμορφώσουν το νέο τους σπίτι σύμφωνα με το προσωπικό τους στυλ και τις ανάγκες τους.

Σταθερότητα και απλότητα – όχι μόνο επιβράβευση

Το My Home Rewards αφορά στεγαστικά δάνεια κάτω από τα προγράμματα «Δάνειο Κατοικίας» και «Δάνειο Green Κατοικία» και συνοδεύεται από επιλογή σταθερού επιτοκίου 2,95% για τα πρώτα τρία χρόνια ή 3,10% για πέντε χρόνια, δίνοντας στους δανειολήπτες τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τα οικονομικά τους χωρίς απρόβλεπτες αυξήσεις στη μηνιαία δόση.

Το ποσό της επιβράβευσης καθορίζεται βάσει του επιλέξιμου ποσού δανείου για τους πελάτες που πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει η Τράπεζα και μπορεί να εξαργυρωθεί σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Η πίστωση της επιβράβευσης, που θα αναλογεί στον πελάτη για τις αγορές του, θα γίνεται στο Mple Rewards App του πελάτη και από εκεί θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει εύκολα και άμεσα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το σχέδιο, οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας www.hellenicbank.com/myhome όπου είναι αναρτημένες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, όροι και προϋποθέσεις και άλλες πληροφορίες.

Πάρε δάνειο από τον καναπέ του σπιτιού σου

Η καινοτομία του My Home Rewards δεν σταματά στην επιβράβευση. Η διαδικασία αίτησης είναι πλέον πιο απλή από ποτέ μέσω του Hellenic Bank Mobile App. Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει το αίτημα του ψηφιακά, ακολουθώντας απλά βήματα: επιλογή ποσού, υπολογισμός προσφοράς, συμπλήρωση στοιχείων, επισύναψη εγγράφων και υποβολή.

Για όσους επιθυμούν προσωπική εξυπηρέτηση, υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού με λειτουργό μέσω της υπηρεσίας Book A Meeting, είτε για διαδικτυακή συνάντηση είτε με φυσική παρουσία σε κατάστημα. Το My Home Rewards φέρνει έναν φρέσκο αέρα στα στεγαστικά δάνεια, αποδεικνύοντας ότι η Τράπεζα δεν προσφέρει απλώς λύσεις, αλλά προσθέτει πραγματική αξία στο νέο ξεκίνημα που όλοι ονειρεύονται.