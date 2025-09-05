Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για την ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας στην Ελλάδα από την Τράπεζα Κύπρου αλλά είναι ένα από τα θέματα που αξιολογούνται ως το επόμενο βήμα επέκτασης στην ελληνική επικράτεια που αποδεικνύει και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του συγκροτήματος. Το σενάριο επανήλθε στη δημοσιότητα μέσω της ιστοσελίδας insider.gr, που έγραψε ότι η κυπριακή τράπεζα εξετάζει την περίπτωση δημιουργίας μόνιμου γραφείου αντιπροσωπείας στην Αθήνα που να εστιάζει κυρίως στο σκέλος των επιχειρηματικών δανείων.

Πηγές της Τράπεζας Κύπρου ανέφεραν στον Φιλελεύθερο ότι πράγματι αξιολογείται το ενδεχόμενο -όπως άλλωστε έχουν αναφέρει ανώτατα τραπεζικά στελέχη του συγκροτήματος στις παρουσιάσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων- αλλά είναι κάτι για το οποίο δεν υπάρχει τελική απόφαση και δεν θα γίνει μέχρι τέλος του χρόνου. Οποιαδήποτε ενέργεια αναμένεται να τρέξει εντός του 2026 καθώς όπως τονίζεται δεν υπάρχει χρονική πίεση και οι πελάτες στην Ελλάδα εξυπηρετούνται χωρίς κανένα πρόβλημα. Όπως όλα δείχνουν η Τράπεζα Κύπρου είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο σκέφτεται να επιστρέψει στην Ελλάδα και ήδη το πρώτο βήμα έχει γίνει με τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στον ελληνικό χρηματιστήριο, μετά από έντεκα χρόνια και έξι μήνες περίπου. Στόχος της Τράπεζας Κύπρου παραμένει η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου διεθνών εταιρικών δανείων σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη χορήγηση νέων δανείων στην Κύπρο και το χτίσιμο σταθερών σχέσεων με υγιείς πελάτες.

Το ενδιαφέρον για εργασίες στην Ελλάδα δεν είναι μυστικό και όπως άλλωστε είχε αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πανίκος Νικολάου σε δημοσιογράφους στην Κύπρο και Ελλάδα, το συγκρότημα στοχεύει σε περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της, κυρίως μέσω χρηματοδοτήσεων σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις και τη ναυτιλία. Το 2024, η τράπεζα εκταμίευσε δάνεια ύψους 400 εκατ. ευρώ σε ελληνικές εταιρείες, με στόχο να αυξήσει το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων εκτός Κύπρου στο 1,5 δισ. ευρώ.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το α’ εξάμηνο 2025 ανήλθε σε €1.602 εκατ., αυξημένος κατά 31% σε ετήσια βάση, και προέρχεται κυρίως από δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών και από δάνεια σε επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου «λόγω της ισχυρής παρουσίας στην εγχώρια αγορά, το συγκρότημα συνεχίζει να επικεντρώνεται στην επέκταση του χαρτοφυλακίου στον τομέα διεθνών εργασιών σε περίπου €1.5 δις μεσοπρόθεσμα (από περίπου €1.1 δις στις 30 Ιουνίου 2025, αυξημένο κατά 16% από τις 31 Δεκεμβρίου 2024). Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει δάνεια σε διεθνείς επιχειρηματικές εργασίες, τη χρηματοδότηση έργων και κοινοπραξίες δανείων και δάνεια στον τομέα ναυτιλίας, αξιοποιώντας την πελατειακή του βάση από το Κέντρο Διεθνών Εργασιών (‘IBU’) και διεθνών επιχειρήσεων και στοχεύοντας σε επιλεκτικούς τομείς, οι οποίοι είναι συμβατοί με το προφίλ κινδύνου της τράπεζας».