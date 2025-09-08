Η Wellington Management Group LLP γνωστοποίησε ότι αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στη Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, υπερβαίνοντας το όριο του 5%.

Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση προς την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Wellington ανέρχεται πλέον σε 5,87%, από 3,99% που κατείχε προηγουμένως. Το όριο υπερκαλύφθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025 και η τράπεζα ενημερώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό φθάνει τα 25.581.995, επί συνόλου 435.686.031.

Οι μετοχές είναι καταχωρισμένες σε θεματοφύλακες όπως Brown Brothers Harriman, Chase Nominees, Citibank, Goldman Sachs Securities (Nominees), ROY Nominees και State Street Nominees.

Η Wellington Management Group LLP, μέσω της αλυσίδας ελεγχόμενων εταιρειών της, μεταξύ των οποίων οι Wellington Group Holdings LLP, Wellington Investment Advisors Holdings LLP και Wellington Management Company LLP, διατηρεί τον έλεγχο των συγκεκριμένων δικαιωμάτων ψήφου.

Η γνωστοποίηση ολοκληρώθηκε στο Λονδίνο στις 5 Σεπτεμβρίου 2025.