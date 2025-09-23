Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21/09, ο Θαλάσσιος Μαραθώνιος που διοργάνωσε η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ για 2η συνεχή χρονιά, αυτή τη φορά για τη στήριξη του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του εθελοντή Χρυσόστομου Χρυσοστόμου, ο οποίος ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της Πολυκλινικής Υγεία και συμμετέχει ενεργά στην ομάδα των κολυμβητών εθελοντών.

Τους αθλητές υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Γεωργαλλής, ο οποίος απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό, εξαίροντας την προσπάθεια των εθελοντών, στους οποίους απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη της Διοίκησης του Υγεία και του ανθρώπινου δυναμικού του νοσηλευτηρίου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών, κ. Νεοκλής Παρίδης μαζί με το Δ.Σ. του Συνδέσμου και αρκετά μέλη, καθώς και πολλοί φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι των αθλητών. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Παρίδης, η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, αφού φέτος ο Σύνδεσμος συμπλήρωσε 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι ο Θαλάσσιος Μαραθώνιος Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ 2025, αποτελεί την πιο επιτυχημένη εκδήλωση στήριξης στα 40 χρόνια του Συνδέσμου, αφού το ποσό που συγκεντρώθηκε, ξεπέρασε τις €30.000.

Τόσο η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, όσο και ο Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών, ευχαριστούν θερμά όλους όσους έγιναν «κρίκος» της αλυσίδας προσφοράς και αγάπης, από «καρδιάς», καθώς και το Λιμενικό και την Αστυνομία που συνόδευσαν τους κολυμβητές και δρομείς μας, μαζί με το πλήρωμα του ασθενοφόρου της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ!

Μπορείτε ακόμη να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια:

Μέσω της ιστοσελίδας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ pediheart.org.cy με περιγραφή «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ».

Μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου 0120-01-020631 ή στο IBAN: CY03 0020 012 0000 0000 1020 63100 με την αιτιολογία “THALASSIOS MARATHONIOS”

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Διενέργειας Εράνου Νόμου του 2014 και τη σχετική Άδεια Εράνου Ν.Π. 14/2025 που χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών