H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δυναμική παρουσία της στο Inspire 2025 Entrepreneurial Festival, που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, εδραιώνοντας περαιτέρω το ρόλο της ως στρατηγικού συνεργάτη της επιχειρηματικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο του κορυφαίου φεστιβάλ επιχειρηματικότητας της χώρας, η ΕΤΕ Κύπρου συμμετείχε ως Stage Sponsor της θεματικής σκηνής “Empowering Innovation & Growth: The NBG Business Seeds Way”, η οποία φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κτιρίου Διοίκησης της Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το καινοτόμο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας NBG Business Seeds, το οποίο υποστηρίζει start-up και scale-up επιχειρήσεις.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Αγιουτάντης, CEO της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου), ανέδειξε το πρόγραμμα NBG Business Seeds, τονίζοντας ότι: «Πιστεύουμε στον δυναμισμό των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Πιστεύουμε κυρίως στις νέες και στους νέους. Γι’ αυτό επενδύουμε με συνέπεια στην ανάδειξη σχεδίων που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και στοιχεία κοινωνικής υπευθυνότητας».

Εκ μέρους της Πολιτείας, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, υπογράμμισε τον ρόλο του κράτους στη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων που ενισχύουν τη γνώση μέσω της έρευνας, καθώς και τις επενδύσεις.

Ακολούθως, ο Δρ. Σπύρος Αρσένης, Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Εθνικής Τράπεζας και επικεφαλής του NBG Business Seeds, παρουσίασε τα αποτελέσματα του προγράμματος, το οποίο επί σειρά ετών λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια καινοτόμων επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, ανέδειξε τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος, που περιλαμβάνουν mentoring, εκπαίδευση, χρηματοδότηση και διασύνδεση με επενδυτές και αγορές.

Ο Χρήστος Τιμπλαλέξης, συνιδρυτής της Optimems και νικητής του 15ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας, μοιράστηκε με το κοινό 9 συμβουλές για τη δημιουργία μίας επιτυχημένης start-up επιχείρησης, με τους Παύλο Λοΐζου (CEO, Askwire) και Γιάννη Γαβριηλίδη (CEO, COVVE), να εξιστορούν τις δικές τους ιστορίες επιτυχίας, καλές πρακτικές αλλά και λάθη προς αποφυγή.

Στο πλαίσιο fireside chat υπό τον συντονισμό του κ. Αρσένη, οι Δημήτρης Ιακωβίδης (VC Investor, Metavallon VC) και Δώρα Τραχανά (Partner, Uni.Fund VC), εστίασαν στα κριτήρια με τα οποία οι επενδυτές επιλέγουν πού να επενδύσουν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, το εκθεσιακό booth του NBG Business Seeds αποτέλεσε σημείο συνάντησης για επιχειρηματίες και επενδυτές, με συνεχείς συζητήσεις για ευκαιρίες συνεργασίας και πρόσβαση σε εργαλεία ανάπτυξης.

Η συμμετοχή της ΕΤΕ Κύπρου στο Inspire 2025 Entrepreneurial Festival διευρύνθηκε με τη συμμετοχή του CEO της Τράπεζας, Γιώργου Αγιουτάντη, στο stage “The Road to Success”, σε μια συζήτηση στην οποία μοιράστηκε τη δική του ιστορία επιτυχίας, από το ξεκίνημά του στη Νέα Υόρκη το 1995, μέχρι την ανάληψη της ηγεσίας της ΕΤΕ Κύπρου.

Δέσμευση στην ανάπτυξη και την καινοτομία

Με την παρουσία της στο Inspire 2025 Entrepreneurial Festival, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) επιβεβαίωσε τον σταθερό της ρόλο ως εταίρου της επιχειρηματικής κοινότητας. Μέσα από το πρόγραμμα NBG Business Seeds, συνεχίζει να επενδύει στις ιδέες και στους ανθρώπους που δημιουργούν το μέλλον της οικονομίας, στηρίζοντας ουσιαστικά την καινοτομία και τη νέα επιχειρηματικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο.