Το Cyprus Compliance Association (CCA) και το Cyprus Integrity Forum (CIF) υπέγραψαν στις 30 Σεπτεμβρίου Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με στόχο την προώθηση της διαφάνειας, της δεοντολογίας και της ακεραιότητας στην κυπριακή αγορά.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από την Ανδρέα Μούντη Σαββίδη, Chairperson του CCA, και την Έλενα Τάνου, Vice President του CIF.

Στόχοι της συνεργασίας

Η συμφωνία επαναβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο οργανισμών στις αρχές της ακεραιότητας, προς όφελος των επαγγελματιών, των επενδυτών και της κοινωνίας συνολικά. Οι βασικοί άξονες συνεργασίας περιλαμβάνουν:

ανταλλαγή απόψεων και δημιουργία ομάδων εργασίας για κανονιστικά πλαίσια και βέλτιστες πρακτικές,

και δημιουργία ομάδων εργασίας για κανονιστικά πλαίσια και βέλτιστες πρακτικές, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και εργαστηρίων ,

, συμμετοχή εκπροσώπων ως ομιλητών ή συμμετεχόντων σε δράσεις των δύο μερών,

ως ομιλητών ή συμμετεχόντων σε δράσεις των δύο μερών, κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα με κατάλληλους εισηγητές.

Μακροχρόνια συνεργασία

Το Μνημόνιο σηματοδοτεί την αρχή μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής υπευθυνότητας και τη δημιουργία ενός πιο αξιόπιστου και υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Κύπρο.