Μία νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία κάνει την εμφάνισή της στην κυπριακή αγορά με τη δημιουργία της Market Inn Solutions, εταιρείας στρατηγικής και marketing που ιδρύθηκε από τη Θεοδώρα Πέτρου. Η εταιρεία φιλοδοξεί να ενισχύσει τις επιχειρήσεις με καινοτόμες στρατηγικές, ψηφιακές λύσεις και ολοκληρωμένο marketing.

Η Market Inn Solutions στοχεύει να υποστηρίξει οργανισμούς κάθε μεγέθους — από startups μέχρι established brands — βοηθώντας τους να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά, να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους και να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ιδρύτρια και CEO, Θεοδώρα Πέτρου, με σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και επαγγελματική εμπειρία στον χώρο του marketing, τόνισε ότι ο πυρήνας της εταιρικής φιλοσοφίας βασίζεται στη σύνδεση στρατηγικής και δημιουργικότητας.

«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε έξυπνες, αποδοτικές και πρωτοποριακές λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις όχι απλώς να ανταγωνίζονται, αλλά να ξεχωρίζουν», ανέφερε.

Υπηρεσίες της Market Inn Solutions

Η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

• Στρατηγική επιχειρηματικής ανάπτυξης (Business Strategy Development)

• Marketing Strategy & Expert Marketing Solutions

• Social Media Strategy & Management (Google Ads, Paid Ads κ.ά.)

• Υπηρεσίες υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων (Startup Support Services)

Με έδρα την Κύπρο και προσανατολισμό σε διεθνείς αγορές, η Market Inn Solutions επιδιώκει να συνδυάσει παγκόσμια τεχνογνωσία με τοπική κατανόηση, προσαρμόζοντας τις στρατηγικές της στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.