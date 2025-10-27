Συνολικά η XM απέσπασε 8 βραβεία για πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την περσινή χρονιά

Η XM απέσπασε συνολικά 8 βραβεία στα Βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στον θεσμό Responsible Business Awards της αξιολόγησης @BOUSSIASCyprus, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της προς την κοινωνία, την καινοτομία και την αειφόρο ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η εταιρεία τιμήθηκε με 3 βραβεία GOLD, 3 SILVER και 2 BRONZE, για δράσεις που προάγουν την κοινωνική πρόνοια, την εκπαίδευση και την ευημερία.

Μεταξύ των διακρίσεων ξεχωρίζουν τα GOLD βραβεία για τη δημιουργία του Κέντρου Απασχόλησης και Φροντίδας Παιδιών με αυτισμό “Colour and Light by XM”, για τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη της Γραμμής Βοήθειας 1466 του “Hope for Children” κατά του bullying.

Τα SILVER βραβεία αναγνωρίζουν τη συμβολή της XM ως συμμάχου της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες και τα BRONZE βραβεία απονεμήθηκαν για την ανθρωπιστική βοήθεια της XM στην Ουγκάντα, καθώς και για τη συνεχιζόμενη επένδυση στην κοινωνία, την υγεία και την ασφάλεια, επιβεβαιώνοντας την πολυδιάστατη κοινωνική δράση της εταιρείας.

Οι διακρίσεις αντικατοπτρίζουν το όραμα και τις αξίες της XM, που θέτει στο επίκεντρο τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία.

Πρόσφατα η ΧΜ βρέθηκε και στην κατάταξη των 100 καλύτερων εργοδοτών της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τη λίστα 2025 Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe. Για ακόμη μια χρονιά, η XM, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες FinTech παγκοσμίως, αναδείχθηκε στη λίστα του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού Great Place to Work®, που δημοσιεύεται σε συνεργασία με το Fortune Europe.

Η ανάδειξη της XM στην κορυφή των καλύτερων και πιο σύγχρονων χώρων εργασίας στην Ευρώπη επιβεβαιώνει ότι για την υπερδύναμη του FinTech η τεχνολογική αριστεία και η σταθερή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αντιπροσωπεύουν δύο αναπόσπαστες όψεις της ίδιας στρατηγικής.

Σχετικά με την XM

Από την ίδρυσή της το 2009, η XM έχει εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα του Fintech διεθνώς. Με αδειοδοτημένες εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε αριθμό χωρών, ο Όμιλος εταιρειών XM απασχολεί σήμερα περισσότερους από 1.600 εργαζόμενους με εξειδικευμένες γνώσεις και πολύχρονη εμπειρία. Η XM προσφέρει πρωτοποριακές, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτέλεσης συναλλαγών σε περισσότερες από 30 γλώσσες και σε περισσότερους από 15 εκατομμύρια πελάτες σε πάνω από 190 χώρες.