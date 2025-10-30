Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) συμμετείχε δυναμικά και φέτος στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή, υλοποιώντας εκστρατεία ενημέρωσης και επιμόρφωσης του κοινού γύρω από τους κινδύνους και τις προκλήσεις του ψηφιακού χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Από τις θεματικές που ανέδειξε ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), ο οποίος διοργανώνει την Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή, η ΕΚΚ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Η Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει σύντομα Οδηγό Επενδυτών για Ασφαλή Πλοήγηση στον Ψηφιακό Χρηματοοικονομικό Κόσμο, στον οποίο θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται με γοργούς ρυθμούς και στον τομέα των χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Το κοινό, αξιοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, συχνά ζητά προτάσεις ή συμβουλές για επενδύσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλες αποφάσεις και σημαντικές οικονομικές απώλειες. «Τα εργαλεία ΤΝ δεν είναι αδειοδοτημένα για παροχή εξατομικευμένων επενδυτικών συμβουλών, δεν έχουν νομική υποχρέωση να ενεργούν προς το συμφέρον των επενδυτών ή να προσαρμόζουν τις συστάσεις που κάνουν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ενώ η παραποιημένη πληροφόρηση που συχνά παράγεται από ΤΝ (γνωστή ως «AI hallucinations») μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις, απώλεια χρημάτων κ.ά.».

Στο πλαίσιο της εκστρατείας αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, περιλαμβανομένων επιμορφωτικών διαλέξεων σε σχολεία και πανεπιστήμια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας (εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας). Οι διαλέξεις, οι οποίες γίνονται από στελέχη της ΕΚΚ, θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και δημοσιεύσεις άρθρων, συνεντεύξεων και άλλου επιμορφωτικού υλικού. Δημιουργήθηκε επίσης το Εγχειρίδιο του Έξυπνου Επενδυτή, το οποίο συνοψίζει τα κύρια μηνύματα της φετινής εκστρατείας, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιήθηκε στοχευμένη εκστρατεία με καθημερινή ανάρτηση ουσιαστικών μηνυμάτων και συμβουλών, για επιμόρφωση και προστασία του κοινού.

Με την ευκαιρία της συμμετοχής της ΕΚΚ στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης δήλωσε ότι η ψηφιακή χρηματοοικονομική επιμόρφωση αναδεικνύεται σε σημαντική δεξιότητα για όλους τους πολίτες. «Η ικανότητα κατανόησης και αξιολόγησης επενδυτικών επιλογών και η ασφαλής πλοήγηση στο ψηφιοποιημένο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, δεν προστατεύει μόνο τους επενδυτές από παγίδες και απάτες. Ενισχύει τη συμμετοχή τους στις κεφαλαιαγορές με τρόπο που βοηθά τους ίδιους και ταυτόχρονα στηρίζει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας». Ο Δρ. Θεοχαρίδης τονίζει, ωστόσο, ότι «το χαμηλό επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση και την αυξημένη επιρροή αφιλτράριστων μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθιστούν τους πολίτες – και ειδικά τους νέους – πιο ευάλωτους, δημιουργώντας αυξημένους κινδύνους από όλο και πιο εξελιγμένες και πειστικές μορφές απάτης».

Σε άρθρο του ειδικά για τις προκλήσεις που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΚ κ. Πανίκκος Βάκκου αναφέρει ότι η λήψη οικονομικών αποφάσεων βασιζόμενη αποκλειστικά στις τεχνολογίες αυτές ενέχει σοβαρούς κινδύνους. «Αδιαφάνεια στους αλγορίθμους και στα οικονομικά συμφέροντα, έλλειψη λογοδοσίας, χρήση εσφαλμένων ή ελλιπών δεδομένων, καθώς και κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια δεδομένων, μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένες επιλογές». «Στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπου οι αποφάσεις μας έχουν σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα της ζωής και το μέλλον μας,» αναφέρει ο κ. Βάκκου, «είναι σημαντικό να διατηρούμε τον έλεγχο και να αξιολογούμε προσεκτικά τις επιλογές μας».

Τόσο ο νέος Οδηγός Επενδυτών για ασφαλή πλοήγηση στον ψηφιακό χρηματοοικονομικό κόσμο, όσο και το υπόλοιπο υλικό που έχει δημιουργηθεί, θα αναρτηθεί στην Πύλη Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης που διατηρεί η ΕΚΚ στην ιστοσελίδα της. Στον ίδιο χώρο είναι αναρτημένο το διαδικτυακό κουίζ που δημιούργησε πρόσφατα η ΕΚΚ, το οποίο βοηθά τους επενδυτές να αξιολογήσουν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν κινδύνους και να αποφύγουν τυχόν παγίδες στο διαδίκτυο πριν λάβουν επενδυτικές ή άλλου είδους χρηματοοικονομικές αποφάσεις.