Διεύρυνση του αριθμού των επιχειρήσεων που θα υπόκεινται μόνο σε επισκόπηση των οικονομικών τους καταστάσεων αντί οικονομικών ελέγχων, προωθείται μέσω της Βουλής.

Από το 2023, εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €200 χιλ. τυγχάνουν μόνο επισκόπησης των οικονομικών τους καταστάσεων από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, αντί της διαδικασίας πλήρους ελέγχου, με την υποβολή εξελεγμένων οικονομικών λογαριασμών.

Σχετική πρόταση νόμου για επέκταση του θεσμού της επισκόπησης αντί κανονικού ελέγχου κατέθεσε ο ΔΗΣΥ. Με την πρόταση επιδιώκεται να περνούν από επισκόπηση επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €900 χιλ.

Η πρόταση προσκρούει στην αντίθεση του Τμήματος Φορολογίας. Κατά τη χθεσινή συζήτηση της πρότασης νόμου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση που διευρυνθεί το όριο του κύκλου εργασιών από €200 χιλ. στις €900 χιλ., τότε το 66% των εταιρειών θα υπόκεινται σε απλή επισκόπηση, καθιστώντας σαφές πως όσο μεγαλώνει η οροφή, το κράτος θα χάνει περισσότερα έσοδα.

«Η εμπειρία μάς δείχνει πως είναι οι μικρές επιχειρήσεις που κάνουν τη φοροδιαφυγή» σημείωσε. Παράλληλα, ο κ. Μαρκίδης παρέθεσε και στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το 56% των εταιρειών έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τις €200 χιλ. και υπόκεινται σε επισκόπηση αντί κανονικού οικονομικού ελέγχου. Ωστόσο, σημείωσε πως από αυτές μόνο το 15% επέλεξε να τύχει της διαδικασίας της επισκόπησης. Υπέδειξε, παράλληλα, ότι σε περίπτωση που διευρυνθεί το όριο στις €900 χιλ. θα μπορούν να τύχουν επισκόπησης και το 15% των εταιρειών που δίνει έσοδα στο κράτος €0.5 δισ. «Βάζουμε σε κίνδυνο κρατικά έσοσα €0.5 δισ.» τόνισε.

Σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, με τη διαδικασία της επισκόπησης δεν είναι τόσο λεπτομερής ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων.

Εκ μέρους του ΣΕΛΚ και του Συνδέσμου Τραπεζών, λέχθηκε ότι το μέτρο πρέπει να ισχύει για τις πολύ μικρές εταιρείες. Την ανάγκη αφαίρεσης του συγκεκριμένου άρθρου υποστήριξε η εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία εισηγήθηκε πως, σε περίπτωση που θα παραμείνει η πρόταση, θα πρέπει να εφαρμόζεται μεικτό σύστημα ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων στις επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι €900 χιλ.

Στον ΣΕΛΚ το συμβούλιο προτύπων

Η Επιτροπή Εμπορίου εξέτασε χθες και δεύτερη πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, με την οποία θεσπίζεται νέα νομοθεσία για τη σύσταση Συμβουλίου για τον Καθορισμό Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τον καθορισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχετικών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζονται από τις μικρές εταιρείες.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρόταση είναι σε συνάρτηση με την πρώτη και έχει σκοπό την αποσυμφόρηση των μικρών εταιρειών και συγκροτημάτων μικρών εταιρειών από τη διοικητική επιβάρυνση που επωμίζονται για σκοπούς συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων όσον αφορά τον έλεγχο των οικονομικών τους καταστάσεων.

Η Έφορος Εταιρειών Ειρήνη Μυλωνά Χρυσοστόμου ανέφερε πως το συμβούλιο δεν θα πρέπει να μπει κάτω από την ομπρέλα του υπουργείου Ενέργειας και του Τμήματος Εφόρων Εταιρειών. Μάλιστα, εισηγήθηκε η συγκεκριμένη αρμοδιότητα να μεταφερθεί είτε στο υπουργείο Οικονομικών, είτε στον ΣΕΛΚ. Εκ πρώτης όψεως τάσσεται θετικά ο ΣΕΛΚ σε.ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο η τελική απόφαση θα ληφθεί στο συμβούλιο του συνδέσμου.