Εντός του μήνα επιδιώκει το κυβερνητικό στρατόπεδο να προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές στα έξι νομοθετήματα που αφορούν τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και την υποβολή των καταληκτικών σχολίων από τους επηρεαζόμενους φορείς, οι τεχνοκράτες θα αρχίσουν την αξιολόγηση τους. Στη διαμόρφωση των τελικών κειμένων θα ληφθούν υπόψη τόσο οι προτάσεις των εμπλεκομένων που υπέβαλαν κατά τις επαφές που είχαν με τον Έφορο Φορολογίας, όσο και οι θέσεις των αρχηγών των κομμάτων τις οποίες θα μεταφέρουν τη Δευτέρα στη συνάντηση που θα έχουν με τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό.

Η Κυβέρνηση, όπως ανέφερε αρμόδια πηγή, δεν αποδέχεται να αλλάξει η φιλοσοφία της φορολογικής μεταρρύθμισης, γι’ αυτό οι τροποποιήσεις στις οποίες θα προχωρήσει δεν θα είναι τέτοιες που να διαφοροποιούν την ουσία του εγχειρήματος.

Όπως μας λέχθηκε, ο φορολογικός μετασχηματισμός θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερος και θα περιλαμβάνει φορολογικές εκπτώσεις προς τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, καθώς και την αύξηση κάποιων φορολογιών, όπως είναι ο εταιρικός φόρος, ο οποίος θα αγγίξει το 15%. Συνεπώς, σύμφωνα με αρμόδια πηγή, οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες και θα επικεντρωθούν στη συμπερίληψη ασφαλιστικών δικλείδων σε σχέση με τις εξουσίες του Εφόρου Φορολογίας, για το σφράγισμα (σ.σ. αναστολή εργασιών) των επιχειρήσεων που δεν εκπληρώνουν τς φορολογικές τους υποχρεώσεις, καθώς και αφαίρεση της πρόνοιας για τον καθορισμό των μισθών των επιχειρηματικών στελεχών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Παράλληλα, αναμένονται και αλλαγές σε σχέση με κάποιες πρόνοιες που δημιουργούν εμπόδια στους διαφόρους επαγγελματικούς φορείς να εκτελούν τα καθήκοντα τους. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και κάποιες επιπρόσθετες ρυθμίσεις για το φόρο εισοδήματος. Αρμόδια πηγή ανέφερε πως με τη φορολογική μεταρρύθμιση θα επωφεληθούν τα φυσικά πρόσωπα αλλά και εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι τα διαμορφωμένα κείμενα των νομοσχεδίων να τεθούν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου περί τα τέλη του μήνα- αρχές του επόμενου, έτσι ώστε να κατατεθούν το συντομότερο στη Βουλή για να αρχίσει άμεσα η συζήτηση τους. Αυτό που επιθυμεί η κυβερνητική πλευρά είναι τα νομοθετήματα να εγκριθούν εντός Δεκεμβρίου, έτσι ώστε το νέο φορολογικό πλαίσιο να μπορεί να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σε νομικές περιπέτειες το κράτος

Πάντως, χθες, λίγο πριν πέσει η αυλαία της δημόσιας διαβούλευσης, οι δικηγόροι έστησαν στον τοίχο την Κυβέρνηση, ζητώντας να επέλθουν πέραν των 200 αλλαγών στα νομοσχέδια! Μάλιστα, προειδοποιούν πως το κράτος θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα με τη δικαιοσύνη με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, προειδοποιώντας πως θα αξιοποιήσουν κάθε θεσμικό και νομικό μέσο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των θεσμικών εγγυήσεων, η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και η ακεραιότητα του κράτους δικαίου.

Συγκεκριμένα, άνοιξαν πόλεμο κατά της Κυβέρνησης, προειδοποιώντας πως οι δικηγόροι δεν θα αποδεχθούν διάβρωση του κράτους δικαίου, την καταπάτηση της φυσικής δικαιοσύνης και της ανισότητας που δημιουργείται από το Κράτος. Πυρά εξαπολύουν και κατά του Τμήματος Φορολογίας, αναφέροντας πως «το διοικητικό όργανο συγκεντρώνει στα χέρια του τον ρόλο του νομοθέτη, του ελεγκτή, του κατηγόρου και του δικαστή».

Όπως υποστηρίζει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, η απουσία σαφών και προβλέψιμων κανόνων, η ενίσχυση μονομερών εξουσιών και η μετακύλιση του βάρους στον πολίτη χωρίς δικλείδες προστασίας οδηγούν σε θεσμική εκτροπή. «Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να γνωρίζει εκ των προτέρων τις νομικές συνέπειες των πράξεών του και να απολαμβάνει την εγγύηση της αμερόληπτης κρίσης από ανεξάρτητο δικαστικό όργανο – όχι να υποβάλλεται σε μια διαδικασία όπου το ίδιο το διοικητικό όργανο νομοθετεί, ελέγχει, επιβάλλει και δικάζει» προσθέτει.

Δεν έγινε διαβούλευση – αιχμές και για τη μελέτη

Σε γενικές γραμμές, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος απαιτεί να ξαναγραφτούν από την αρχή τα νομοθετήματα. Μάλιστα, κάνει λόγο για τη συμπερίληψη αντισυνταγματικών προνοιών. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως η φορολογική μεταρρύθμιση οφείλει να επανέλθει σε βάση συμβατή με τον αρχικό σχεδιασμό, με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου.

Όπως υποστηρίζει, δεν διεξήχθη ουσιαστικά δημόσια διαβούλευσης επί ίσοις όροις με δημοσίως προσβάσιμες μελέτες και τεκμηριωμένες θέσεις από αυτούς που τις έχουν διεξάγει και όχι από τα αρμόδια όργανα τα οποία θα καλούνται να εφαρμόσουν τις όποιες τελικές διατάξεις. Θεωρεί πως η μεταρρύθμιση είναι εκτός πλαισίου, περίπλοκη, ασαφής, είναι δύσκολη η πρακτική εφαρμογή της, περιλαμβάνει υπέρβαση εξουσιών, παράλογο και αντισυνταγματική.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ακόμη ο Σύλλογος δεν συναντήθηκε με τον Έφορο Φορολογίας. καθώς δεν έχει καθοριστεί ακόμη συνάντηση. Η κυβερνητική πλευρά, παρουσιάζεται έντονα ενοχλημένη με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων, τους οποίους είχε ζητηθεί η συνδρομή τους για την συγγραφή των νομοθετημάτων, οι οποίοι ωστόσο, αρνήθηκαν να το πράξουν.

Στο μεταξύ, χθες ο ΣΕΛΚ είχε πολύωρη συνάντηση με τον Έφορο Φορολογίας στον οποίο έθεσαν τις 232 αλλαγές καθώς θεωρούν πολλές από τις πρόνοιες πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Πολλές διαφωνίες έχει και ο CIBA καθώς θεωρεί πως τα νομοσχέδια δεν συνοδεύονται με εκτίμηση των επιπτώσεων ενώ απουσιάζει η ολοκληρωμένη φορολογική πολιτική. Υποστηρίζει πως η Κύπρος δεν θα διατηρήσει και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της με υψηλότερους εταιρικούς φόρους από την Μάλτα, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Ιρλανδία. Στη φορολογική μεταρρύθμιση προτείνεται αύξηση του εταιρικού φόρου από 12,5% σε 15%.