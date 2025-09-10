Στα χέρια των τεχνοκρατών του υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται εκατοντάδες παρατηρήσεις από επαγγελματικούς συνδέσμους αλλά και φυσικά πρόσωπα, επί των έξι επίμαχων νομοσχεδίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Σήμερα ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση των νομοθετημάτων, η οποία είναι σε εξέλιξη από τις 18 Ιουλίου. Μάλιστα, μετά από έντονες αντιδράσεις και εξαιτίας των καλοκαιρινών διακοπών, δόθηκε παράταση για δεκαπέντε ημέρες. Κάποιοι από τους επαγγελματικούς συνδέσμους έχουν καταθέσει τα σχόλια τους και τις διαφωνίες τους στη δημόσια διαβούλευση και κάποιοι άλλοι τα έχουν προωθήσει απευθείας στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Τμήμα Φορολογίας.

Μέχρι αργά χθες το απόγευμα είχαν υποβληθεί στη δημόσια διαβούλευση 62 σχόλια από συνδέσμους αλλά και από φυσικά πρόσωπα. Η πλειοψηφία των σχολίων που έγιναν στη διαβούλευση, αφορούν το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον φόρο εισοδήματος, για την αύξηση του αφορολόγητου στις €20.500, το οποίο με τις φορολογικές εκπτώσεις υπάρχει περιθώριο να αυξηθεί στις €24.500 αλλά και για τη διαφοροποίηση των φορολογικών κλιμάκων.

Τα 233 «όχι» του ΣΕΛΚ

Χθες ο ΣΕΛΚ προώθησε στο υπουργείο Οικονομικών πέραν των 233 σχολίων, διαφωνιών και εισηγήσεων επί των νομοθετημάτων. Οι ελεγκτές σχολιάζουν ένα προς ένα τα άρθρα των νομοσχεδίων. Στην πλειοψηφία από αυτά εκφράζουν τη διαφωνία τους και υποβάλλουν προτάσεις για βελτίωση προνοιών. Παράλληλα ο ΣΕΛΚ έχει προωθήσει και επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό.

Σήμερα ο ΣΕΛΚ θα έχει πολύωρη συνάντηση με τον Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη, με το οποίο θα ανταλλάξουν απόψεις σε μια προσπάθεια να αρθούν οι επιφυλάξεις τους. Θα ακολουθήσει συνάντηση των δύο μερών και την Παρασκευή.

Ο ΣΕΛΚ στην επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών αναφέρει πως οι θεμελιώδεις πυλώνες για οποιοδήποτε φορολογικό σύστημα είναι η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών εσόδων και η διατήρηση της κοινωνικής ευημερίας. Παράλληλα, ο ΣΕΛΚ αναγνωρίζει την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και συμφωνεί με τη γενική κατεύθυνση της μεταρρύθμισης. Επιπρόσθετα, χαιρετίζει την προσπάθεια για διαφάνεια, απλοποίηση και εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα.

ΚΕΒΕ και δικηγόροι

Το ΚΕΒΕ έχει καταθέσει συνολικά 24 παρατηρήσεις. Με επιστολή του χαιρετίζει την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος για τις κυπριακές εταιρείες, τη μείωση της έκτακτης αμυντικής εισφοράς από 17% στο 5% ενώ στηρίζει την προσπάθεια της Κυβέρνησης για πάταξη της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη τα μέτρα να διαμορφωθούν με τρόπο που δεν θα πλήττεται η ανταγωνιστικότητα της χώρας ως επενδυτικός προορισμός.

Τις επόμενες ημέρες ο Έφορος Φορολογίας θα έχει συναντήσεις με τον Σύνδεσμο Τραπεζών και τους διαμεσολαβητές ασφαλιστικών εταιρειώνμ ενώ αναμένει και την απάντηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για να καθοριστεί συνάντηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ»μ οι διαφωνίες των δικηγόρων θα ξεπεράσουν σε αριθμό εκείνες του ΣΕΛΚ, καθώς διαφωνούν κάθετα με τη μεταρρύθμιση.

Οι αλλαγές του Μάκη

Κατά τις συναντήσεις αναμένεται να παρουσιαστεί η νέα φόρμουλα του υπουργείου Οικονομικών, η οποία πιθανό να δώσει ώθηση στην έγκριση του πακέτου των νομοσχεδίων. Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξη του στον «Φ», θα αφαιρεθεί η πρόνοια για τον καθορισμό των μισθών επιχειρηματικών στελεχών από τον Έφορο. Εξετάζεται όπως περιληφθούν και επιπρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες για το σφράγισμα των επιχειρήσεων καθώς και τον καθορισμό μηχανισμού για τις επιπλέον εξουσίες που θα έχει ο Έφορος Φορολογίας σε σχέση με τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής.