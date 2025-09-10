Δεν συνιστούν ολοκληρωμένο φορολογικό μετασχηματισμό τα νομοσχέδια για την φορολογική μεταρρύθμιση, υποστηρίζει ο Παγκύπριος Δικηγορικούς Σύλλογος, με αφορμή την υποβολή των παρατηρήσεων του, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώνεται σήμερα.

Μάλιστα, προειδοποιεί και με λήψη νομικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας εάν υιοθετηθούν τα συγκεκριμένα νομοθετήματα.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μιχάλης Βορκάς, με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό εκφράζει τη διαφωνία του με τα νομοσχέδια. Όπως υποστηρίζει, τα αποσπασματικά νομοσχέδια, η απουσία ολοκληρωμένων μελετών και η έλλειψη νομοτεχνικής συνέπειας καταδεικνύουν πως δεν πρόκειται μεταρρυθμιστικό έργο, αλλά για διαδικασία, όπως υποστηρίζει, του φορολογικού πλαισίου.

«Η χρήση του όρου «μεταρρύθμιση» σε αυτό το πλαίσιο συνιστά παραπλανητική και επικοινωνιακή επιλογή, που δεν ανταποκρίνεται στην ουσία. Αντί της υποσχόμενης απλοποίησης, τα νομοσχέδια πολλαπλασιάζουν την πολυπλοκότητα Αντί της διαφάνειας, καλλιεργούν την αβεβαιότητα. Αντί της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, εισάγουν ρυθμίσεις που αποθαρρύνουν την ανάπτυξη και την επένδυση» προσθέτει.

Σύμφωνα με τον με τον κ. Βορκά, οι δικηγόροι δεν μπορούν να αποδεχθούν την παραποίηση, όπως σημειώνει, της μεταρρύθμισης. Παράλληλα, ισχυρίζεται πως τα νομοσχέδια στερούνται νομιμότητας, δυσχεραίνουν ουσιωδώς τα δικαιώματα των φορολογουμένων, ενισχύουν μονομερώς τις εξουσίες του αρμόδιου διοικητικού οργάνου και προκαλούν ανισορροπία.

Αυτό, μάλιστα, υποστηρίζει, συνεπάγεται παραβίαση του Συντάγματος και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παρακάτω, τονίζοντας πως τέθηκαν υπό δημόσια διαβούλευση που υπονομεύουν το κράτος δικαίου και προσβάλουν την σχέση μεταξύ φορολογουμένων και του κράτους. Την ίδια ώρα τονίζει πως ο Σύλλογος δεν θα αποδεχθεί τη διάβρωση του κράτους δικαίου, την καταπάτηση της αρχής της φυσικής δικαιοσύνης και την ανισότητα που δημιουργείται όταν το διοικητικό όργανο συγκεντρώνει στα χέρια του τον ρόλο του νομοθέτη, του ελεγκτή, του κατηγόρου και του δικαστή.

«Η απουσία σαφών και προβλέψιμων κανόνων, η ενίσχυση μονομερών εξουσιών και η μετακύλιση του βάρους στον πολίτη χωρίς δικλείδες προστασίας οδηγούν σε θεσμική εκτροπή. Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να γνωρίζει εκ των προτέρων τις νομικές συνέπειες των πράξεών του και να απολαμβάνει την εγγύηση της αμερόληπτης κρίσης από ανεξάρτητο δικαστικό όργανο – όχι να υποβάλλεται σε μια διαδικασία όπου το ίδιο το διοικητικό όργανο νομοθετεί, ελέγχει, επιβάλλει και δικάζει» συμπληρώνει.

Υποδεικνύει επίσης πως τέτοιες ρυθμίσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές, προσθέτοντας πως «θα αξιοποιήσουμε κάθε θεσμικό και νομικό μέσο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των θεσμικών εγγυήσεων, η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και η ακεραιότητα του κράτους δικαίου».

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει πως η μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι συμβατή με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου με την διεξαγωγή ουσιαστικής δημόσιας διαβούλευσης επί ίσοις όροις με δημοσίως προσβάσιμες μελέτες και με τεκμηριωμένες θέσεις από αυτούς που τις έχουν διεξάγει και όχι από τα αρμόδια όργανα τα οποία θα καλούνται να εφαρμόσουν τις όποιες τελικές διατάξεις.