Υπό σύσταση βρίσκεται συμμαχία κομμάτων για να εγκριθεί αποσπασματικά από τη Βουλή η φορολογική μεταρρύθμιση, παρόλο που στη συνάντηση της περασμένης Δευτέρας με τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό δόθηκε η εντύπωση πως όλα βαίνουν καλώς και πως άλλαξε το κλίμα υπέρ της έγκρισης της μεταρρύθμισης.

Η καλή εικόνα της Δευτέρας διήρκησε μόνο για μερικές ώρες, καθώς κάποια κόμματα άρχισαν χθες να ανοίγουν τα χαρτιά τους, αποκαλύπτοντας διαφορετικές προθέσεις.

ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ φαίνεται να προκρίνουν την ψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης σε δύο δόσεις: Πληροφορούμαστε ότι κερδίζει έδαφος το σενάριο να εγκριθούν πριν από το τέλος του χρόνου μόνο οι πρόνοιες στα έξι νομοσχέδια που αφορούν τους φορολογικούς συντελεστές και να αφεθούν οι ρυθμίσεις αυστηροποίησης της νομοθεσίας και πάταξης της φοροδιαφυγής για το 2026.

Δηλαδή, να εγκριθούν όσες ρυθμίσεις αφορούν την αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις €20.500 και την παραχώρηση φορολογικών εκπτώσεων για κάθε τέκνο, φοιτητή και για στεγαστικό δάνειο, καθώς και τις δαπάνες για ανακαίνιση κατοικιών, ανεβάζοντας για τους δικαιούχους στις €24.500 το αφορολόγητο εισόδημα. Τα τρία κόμματα ευνοούν επίσης την έγκριση εντός του 2025 της αλλαγής των φορολογικών κλιμάκων, της αύξησης του εταιρικού φόρου στο 15% από 12,5% που είναι σήμερα, της κατάργησης της λογιζόμενης διανομής μερίσματος, καθώς και μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από 17% σε 5%.

Από χρόνου το Μέρος Β’

Η δεύτερη δόση της μεταρρύθμισης και ειδικά το κομμάτι που αφορά τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής καθώς και άλλα μέτρα για τα οποία δεν θα θα επιβληθούν προγραμματισμένες φορολογίες από το αρμόδιο τμήμα, τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ επιθυμούν να εγκριθούν μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2026.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο προκρίνουν τα τρία κόμματα το συγκεκριμένο σενάριο είναι η καθυστέρηση της κατάθεσης των νομοθετημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή αλλά και των στενών χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν για την έγκρισή τους (τέλος Δεκεμβρίου).

Κομματικά στελέχη των τριών κομμάτων (που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη πλειοψηφία) υποστηρίζουν πως με αυτό τον τρόπο θα διευκολύνουν την κυβέρνηση να εφαρμόσει το πρώτο κομμάτι της μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου του 2026, δηλαδή να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στο Τμήμα Φορολογίας να επιβάλει τις προγραμματισμένες φορολογίες και να προχωρήσει σε φοροεκπτώσεις χωρίς καθυστέρηση.

Μάλιστα, μας ανέφεραν πως με τον διαχωρισμό θα μπορέσουν να επικεντρωθούν στη διεκδίκηση των αιτημάτων τους, που είναι μεταξύ άλλων η αύξηση του αφορολόγητου και των ποσών για τα οποία θα παραχωρείται φορολογική έκπτωση για τέκνα, φοιτητές κλπ.

Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι της μεταρρύθμισης, που αφορά τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, για το οποίο υπάρχουν αντιδράσεις από κάποιους επαγγελματικούς συνδέσμους και ειδικά από τους δικηγόρους και τους λογιστές (432 παρατηρήσεις συνολικά), τα τρία κόμματα θέλουν να το ζητήσουν εκτενώς, χωρίς να τους πιέζει ο χρόνος.

Εκτιμούν πως, λόγω των διαφωνιών που εκφράζονται δημοσίως, η Επιτροπή Οικονομικών θα μετατραπεί σε χώρο διαβούλευσης και αντιπαραθέσεων. Γι’ αυτό, τα τρία κόμματα θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν αυτή τη δύσκολη συζήτηση στους πρώτους μήνες του 2026. Κομματικοί παράγοντες ανάφεραν στον «Φ» πως οι συγκεκριμένες πρόνοιες (κατά της φοροδιαφυγής) πρέπει να συζητηθούν λεπτομερώς, για να αφαιρεθούν οποιεσδήποτε σκιές και επιφυλάξεις για υπερεξουσίες του Εφόρου Φορολογίας.

Πάντως, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός έχει δηλώσει πολλές φορές πως η 1η Ιανουαρίου του 2026 αποτελεί το ορόσημο για την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης.

ΥΠΟΙΚ: Να εγκριθεί στο σύνολο της

Αρμόδια πηγή δήλωσε στον «Φ» πως η φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να εγκριθεί στο σύνολο της, καθώς οι αποσπασματικές λύσεις δεν θα επιφέρουν σωστά αποτελέσματα.

Εκείνο που ανησυχεί το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση που σαλαμοποιηθεί η μεταρρύθμιση, η συζήτηση του δεύτερου μέρους θα συμπέσει με την περίοδο που αναμένεται να πάρει φωτιά η προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2026, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Παράλληλα, μας ανέφερε ότι σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο εγκρίνει ταυτόχρονα όλα τα νομοθετήματα για τη μεταρρύθμιση μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026, το αρμόδιο τμήμα θα καταφέρει να επιβάλει τις απαιτούμενες φορολογίες έγκαιρα.

Χθες, υπουργός Οικονομικών και ΟΕΒ μετά από συνάντηση, διαφώνησαν με το ενδεχόμενο έγκρισης της μεταρρύθμισης με δόσεις. Ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι με την ΟΕΒ έχουν την ίδια άποψη, ότι η φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να πάει ως μια ολοκληρωμένη πρόταση και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης, ανέφερε πως οποιαδήποτε σαλαμοποίηση της μεταρρύθμισης θα δημιουργήσει γκρίζες ζώνες, προσθέτοντας ότι «δεν θα πετύχουμε τον βασικό στόχο που είχαμε θέσει για φορολογική σταθερότητα».

«Τρέχουν» πολλά μαζί

Τα έξι νομοθετήματα, στα οποία έχουν διαφοροποιηθεί κάποιες πρόνοιες, βρίσκονται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του υπουργού Οικονομικών και του Εφόρου Φορολογίας με πολλούς επηρεαζόμενους φορείς. Στόχος είναι εντός Οκτωβρίου τα κείμενα να πάρουν το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατεθούν στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα αρχίσει η μάχη της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό «ως κυβέρνηση είμαστε προετοιμασμένοι. Η νομική επεξεργασία προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς, επομένως είμαι αισιόδοξος -και πρέπει- γιατί η φορολογική μεταρρύθμιση θα βοηθήσει και τις επιχειρήσεις μας, θα βοηθήσει και τους εργαζόμενους, θα βοηθήσει και τη μεσαία τάξη και τα κατώτερα στρώματα, γιατί βασικός στόχος κάθε φορολογικής μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η καλύτερη κατανομή του φορολογικού βάρους». Ο πρόεδρος της ΟΕΒ δήλωσε πως η διαβούλευση θα πρέπει να ολοκληρωθεί στα χρονικά πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί και πρόσθεσε ότι είναι σεβαστές οι οποιεσδήποτε απόψεις, σεβαστός όμως είναι και ο στόχος που θέσαμε από κοινού, δηλαδή 1η Ιανουαρίου του 2026 πρέπει να τρέξει το νέο φορολογικό πλαίσιο, για το καλό της οικονομίας.

Ετοιμάζουν ραβασάκια για τον Κεραυνό τα κόμματα

Τα κόμματα τις επόμενες ημέρες θα στείλουν στο υπουργείο Οικονομικών κατάλογο με τις εισηγήσεις τους.

Ο ΔΗΣΥ σε ανακοίνωσή του εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόθεση του υπουργείου να αφαιρέσει ή και να διαφοροποιήσει πρόνοιες εντός της φορολογικής μεταρρύθμισης. Όπως ανέφερε απαιτείται σοβαρότητα από όλους αλλά και ταχύτητα από πλευράς Κυβέρνησης για την κατάθεση των νομοσχεδίων ενώπιον της Βουλής.

Το ΑΚΕΛ διά του επικεφαλής του τομέα της Οικονομίας Χάρη Πολυκάρπου, ετοίμασε είκοσι προτάσεις για τη μεταρρύθμιση. Όπως υποστήριξε, η πρόταση της Κυβέρνησης για τη φορολογική μεταρρύθμιση είναι άδικη και ανισομερής, προσθέτοντας πως «ενισχύει τις εισοδηματικές ανισότητες, βάζει περισσότερους φόρους στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, δίνει ψίχουλα στη μεσαία τάξη αλλά χαρίζει εκατομμύρια στα golden boys της οικονομίας από τα υπερκέρδη και το συσσωρευμένο πλούτο». Τέλος, κάλεσε την Κυβέρνηση να φορολογήσει τον συσσωρευμένο πλούτο, τα υπερκέρδη στην οικονομία αλλά και τη μεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία.

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν εξέφρασε την ικανοποίηση του γιατί έγινε αποδεκτή η πρόταση της παράταξης για φοροαπαλλαγή της ασφάλειας πυρός. «Στόχος μας είναι να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και να δημιουργηθούν πραγματικά κίνητρα για τη νέα βιομηχανία, να ενισχυθούν οι νέοι τομείς της οικονομίας και να στηριχθούν τα μικρομεσαία στρώματα, η επιχειρηματικότητα και οι νέες επενδύσεις» κατέληξε.

Οι Οικολόγοι εισηγούνται την αύξηση της άμεσης φορολογίας στους υψηλά αμειβόμενους, για να ελαφρυνθούν τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι.