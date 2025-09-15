Σε αλλαγές στα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση προχωρά η κυβέρνηση. Κατά τη σημερινή πολύωρη συνάντηση που είχε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός με τους αρχηγούς και τα οικονομικά επιτελεία των κομμάτων τούς ενημέρωσε πως θα διαφοροποιηθούν οι ρυθμίσεις για την εξασφάλιση φοροεκπτώσεων για τους πολύτεκνους.

Συγκεκριμένα, το αφορολογήτο θα είναι για όλες τις κατηγορίες πολιτών στις €20.500 και θα δικαιούνται να λαμβάνουν φορολογικές εκπτώσεις όσα νοικοκυριά έχουν εισοδήματα μέχρι €80 χιλ. Με την αλλαγή όμως για τους πολυτέκνους και προκειμένου περισσότεροι να λαμβάνουν εκπτώσεις στον φόρο τα επιλέξιμα οικογενειακά τους εισοδήματα αυξάνονται στα €100 χιλ. το έτος.

Συνεπώς, με αυτή την αλλαγή, όσες πολύτεκνες οικογένειες με εισοδήματα €100 χιλ. και κάτω θα λαμβάνουν έκπτωση €1000 για κάθε τέκνο, φοιτητή κλπ.

Επίσης, η Κυβέρνηση υιοθέτησε και πρόταση για την εξασφάλιση φορολογικής έκπτωσης σε όσους έχουν ασφαλισμένες τις κύριες κατοικίες και τα εξοχικά τους έναντι πυρός.

Για τις αντιδράσεις που είχαν επαγγελματικοί φορείς σε σχέση με τις υπερεξουσίες του Εφόρου Φορολογίας, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό έχουν διαφοροποιηθεί κάποιες πρόνοιες. Όπως δήλωσε ο υπουργός, διευκρινίστηκε στα κόμματα πως δεν υπάρχει περίπτωση να περιλαμβάνονται τέτοιες πρόνοιες στα νομοσχέδια, τονίζοντας πως αυτές θα είναι ξεκάθαρες και με πλήρη διαφάνεια. Σε σχέση με το σφράγισμα των επιχειρήσεων με φορολογικές εκκρεμότητες διαβεβαίωσε πως θα περιληφθούν ασφαλιστικές δικλείδες, τονίζοντας πως θα παραχωρείται χρόνος στον παραβάτη για να συμμορφώνεται.

«Τυχόν κλείσιμο 48 ωρών δεν θα προκύπτει από τον Έφορο Φορολογίας αλλά από το δικαστήριο. Πρέπει να μπουν πρόνοιες για να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή» συμπλήρωσε.

Σε σχέση με τον καθορισμό των μισθών επιχειρηματικών στελεχών από τον Έφορο Φορολογίας, μετά την μείωση της εισφοράς για την άμυνα από το 17% στο 5%, είπε πως του χρόνου θα κατατεθεί συγκεκριμένος μηχανισμός, που θα συζητηθεί με όλους κοινωνικούς εταίρους.

Ο κ. Κεραυνός εξέφρασε την αισιοδοξία του, μετά τη συνάντηση με τα κόμματα, επισημαίνοντας πως δεν αλλάζει το ορόσημο της 1η Ιανουαρίου του 2026 για εφαρμογή της μεταρρύθμισης.