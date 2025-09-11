Αντί να «καεί» η φορολογική μεταρρύθμιση, να συμπεριληφθούν ασφαλιστικές δικλείδες σε κάποιες πρόνοιες των νομοσχεδίων, δήλωσε ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης στη Βουλή, σχολιάζοντας νωρίτερα την Πέμπτη τις αντιδράσεις των επηρεαζομένων φορέων, οι οποίοι κάνουν λόγο για υπερεξουσίες στον Έφορο και για φορο-τρομοκρατία.

Όπως είπε, κατά τις επαφές που έχει με τους επηρεαζόμενους που έχουν επιφυλάξεις τούς μετέφερε το μήνυμα ότι τα σημεία για τα οποία υπάρχουν ανησυχίες είναι ανοικτός να τα συζητήσει. Μάλιστα, είπε, τους καλεί να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους για να περιληφθούν ασφαλιστικές δικλείδες, για να διορθωθούν κάποια μέτρα.

«Πρέπει να πουν τον λόγο γιατί θεωρούνται υπερεξουσίες κάποια μέτρα. Να τις δούμε και να βάλουμε ασφαλιστικές δικλείδες. Το να λέμε ότι δεν θέλουμε μέτρα και κάψουμε τη μεταρρύθμιση δεν είναι σωστό» συμπλήρωσε. Αναγνώρισε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει αποφάσεις.

«Θέλουμε να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη, κάναμε επιτροπή ενστάσεων για να εξετάζει αντικειμενικά τις εντάσεις που θα υποβάλλουν οι πολίτες» τόνισε.

Δίνοντας συνέχεια στη συζήτηση για υπερεξουσίες, είπε πως οι νόμοι πρέπει να γράφονται ανεξαρτήτως των ανθρώπων (δηλαδή ποιοι βρίσκονται επικεφαλής). «Σε όλο τον κόσμο οι φορολογικές αρχές έχουν εξουσίες. Κάποιες χώρες κάνουν ελέγχους ανά πάσα στιγμή και όταν εντοπίσουν κάτι παράνομο, κλειδώνουν τις επιχειρήσεις και φεύγουν» τόνισε.

Ταυτόχρονα, είπε πως η φορολοδιαφυγή δεν μπορεί να πάει στο μηδέν ή να εξασφανιστεί, υποδεικνύοντας «εάν μας δώσετε άλλα εργαλεία θα τα πάρουμε και θα πολεμήσουμε». Καταληκτικά, υπέδειξε πως η φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 2026.

Εκ μέρους του υπουργείου Οικονομικών, η Νάγια Συμεωνίδου είπε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις του Εφόρου Φορολογίας με διάφορους φορείς, εξετάζοντας κάποιες εισηγήσεις.