Για τρίτη συνεχή χρονιά, η The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO) αναδείχθηκε ως κορυφαία Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων στην Κύπρο για το 2025.

Πρόκειται για μια βαρύνουσας σημασίας διάκριση, η οποία απονέμεται από το έγκριτο βρετανικό περιοδικό Global Banking & Finance Review, στο πλαίσιο των βραβείων “Fund & Asset Management Awards”.

Η βράβευση αυτή, μετά τις αντίστοιχες διακρίσεις το 2023 και το 2024 επιβεβαιώνει τη σταθερή ηγεσία, την ανθεκτικότητα και την αριστεία που επιδεικνύει η CISCO στην κυπριακή αγορά.

Ταυτόχρονα η CISCO ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι συμπεριλήφθηκε στη διεθνή λίστα «Next 100 Global Companies for Asset Management», η οποία αναδεικνύει ορισμένες από τις πιο καινοτόμες, δυναμικές και πολλά υποσχόμενες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Η σημαντική αυτή αναγνώριση αντικατοπτρίζει την επιτυχημένη στρατηγική, τις ισχυρές επιδόσεις και την ικανότητα της CISCO να πρωτοπορεί, υιοθετώντας σύγχρονες επενδυτικές προσεγγίσεις και παρέχοντας λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που βοηθούν τους πελάτες της να επιτυγχάνουν τους στόχους τους και να προσαρμόζονται στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ο Χρίστος Καλογέρης, Γενικός Διευθυντής της CISCO, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διπλή επιτυχία επισημαίνοντας ότι «η αναγνώρισή μας ως “Κορυφαία Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων” για τρίτη συνεχή χρονιά αποτελεί τεράστια τιμή και, ταυτόχρονα, μια ισχυρή επιβεβαίωση της συνέπειας, της τεχνογνωσίας και της αφοσίωσης ολόκληρης της ομάδας μας. Επισφραγίζει την ικανότητά μας να πορευόμαστε με επιτυχία παρά τις πολυπλοκότητες και να παράγουμε μετρήσιμη αξία για τους πελάτες που μας εμπιστεύονται. Η ταυτόχρονη ένταξή μας στη λίστα “Next 100 Global Companies” επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική μας προσέγγιση, η ευελιξία και η πελατοκεντρική μας φιλοσοφία αναγνωρίζονται πλέον και σε διεθνές επίπεδο. Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία ως μέσο για την παροχή έξυπνων, αποτελεσματικών και πρωτοποριακών επενδυτικών λύσεων που λειτουργούν ως καταλύτης για την ανάπτυξη των κεφαλαίων των πελατών μας».