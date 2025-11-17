H Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο, στο πλαίσιο της διαχρονικής της δέσμευσης για ενίσχυση της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ενώνει δυνάμεις με το Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζοντας τον Κυπριακό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας (CyEC) 2025, μέσα από το πρόγραμμα NBG Business Seeds.

Ο διαγωνισμός, που διοργανώνεται από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας (C4E) του Πανεπιστημίου Κύπρου, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η φετινή διοργάνωση, με ρεκόρ συμμετοχών άνω των 50 ομάδων από όλη την Κύπρο, συγκεντρώνει νέους επαγγελματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις που φιλοδοξούν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρηματικές προτάσεις.

Μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με το NBG Business Seeds, οι νικητές του διαγωνισμού θα έχουν τη δυνατότητα απευθείας πρόκρισης στη Β’ Φάση του 16ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας που διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα σε Ελλάδα και Κύπρο, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο επενδυτών, μεντόρων και φορέων καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει ακόμα περαιτέρω τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των οικοσυστημάτων καινοτομίας Κύπρου και Ελλάδας, προωθώντας τη διασύνδεση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων με διεθνή προοπτική.

Η ημέρα παρουσιάσεων (Pitching Day) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου.

Με τη συμμετοχή της στον CyEC 2025, η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως σταθερού εταίρου της ανάπτυξης και επιταχυντή της καινοτομίας σε Κύπρο, Ελλάδα και ευρύτερη περιοχή.