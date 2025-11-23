Η Alpha Bank Κύπρου ενισχύει τη θέση της στην αγορά της Κύπρου και η κίνηση εξαγοράς της Astrobank ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό πλάνο του ομίλου Alpha Bank να αναπτύξει περιφερειακά «growth hubs» σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία και Λουξεμβούργο, δημιουργώντας ένα ενιαίο, σύγχρονο ευρωπαϊκό οικοσύστημα τραπεζικών υπηρεσιών.

Στη συνέντευξη στον Φιλελεύθερο, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Κύπρου Μίλτος Μιχαηλάς εξηγεί ότι «θέλουμε η Κύπρος να λειτουργεί ως πύλη συνεργασίας ανάμεσα σε τρεις ηπείρους και η Alpha Bank Κύπρου να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης».

Σχετικά με τον τραπεζικό ανταγωνισμό, καθώς έχουν μείνει τρεις μεγάλες τράπεζες στην εγχώρια αγορά, ο κ. Μιχαηλάς αναφέρει ότι «για εμάς, ο πραγματικός ανταγωνισμός δεν είναι το ποιος έχει το μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά το ποιος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη αξία για τον πελάτη».

Για το αν θα υπάρξει σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, ο διευθύνων σύμβουλος δεν απαντά ούτε αρνητικά ούτε θετικά και επισημαίνει πως «προτεραιότητά μας είναι η ενδυνάμωση και η επαγγελματική ανάπτυξη όλων, στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου οργανισμού».

Όσον αφορά την εξαγορά ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο, ο κ. Μιχαηλάς αποφεύγει να δώσει πληροφορίες και περιορίστηκε να απαντήσει πως «ο,τιδήποτε ανακοινώνουμε, το κάνουμε με απόλυτη διαφάνεια και μόνο όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες».

–Η Alpha Bank ενισχύει τη θέση της στην αγορά της Κύπρου με την εξαγορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της AstroBank και δημιουργείται, έτσι, η τρίτη μεγαλύτερη συστημική τράπεζα στην αγορά. Σε ποιους τομείς της τραπεζικής θα δώσετε έμφαση και ποια είναι τα νέα σας σχέδια;

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την AstroBank αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για την Alpha Bank Κύπρου και ένα νέο κεφάλαιο για το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Δημιουργούμε έναν οργανισμό με ουσιαστικό μέγεθος, σταθερή κεφαλαιακή βάση και ξεκάθαρη στρατηγική, ικανό να στηρίζει με συνέπεια τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η Alpha Bank Κύπρου καθίσταται πλέον η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, με ενεργητικό που υπερβαίνει τα €6,6 δισ., δανειακό χαρτοφυλάκιο άνω των €2 δισ. και καταθέσεις που ξεπερνούν τα €5,6 δισ.

Η νέα κλίμακα μάς επιτρέπει να επενδύουμε συστηματικά στην τεχνολογία, στην καινοτομία και στο ανθρώπινο δυναμικό, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την εμπειρία του πελάτη. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου Alpha Bank να αναπτύξει περιφερειακά «growth hubs» σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία και Λουξεμβούργο, δημιουργώντας ένα ενιαίο, σύγχρονο ευρωπαϊκό οικοσύστημα τραπεζικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητές μας, τόσο σε τεχνογνωσία, όσο και σε πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προϊόντα και υπηρεσίες, επιτρέποντας στην Alpha Bank Κύπρου να λειτουργεί με κριτήρια ευρωπαϊκής κλίμακας.

Εφεξής, προτεραιότητά μας είναι να αξιοποιήσουμε πλήρως τη συνδυασμένη τεχνογνωσία και εμπειρία των συναδέλφων της Alpha Bank και της Astrobank, δίνοντας έμφαση στην εταιρική και επιχειρηματική τραπεζική, στην ιδιωτική και ψηφιακή τραπεζική, που εξελίσσεται ραγδαία και απαιτεί διαρκή επένδυση στην καινοτομία. Παράλληλα, επενδύουμε στη βιώσιμη χρηματοδότηση και στις λύσεις πράσινης μετάβασης, γιατί πιστεύουμε ότι η τραπεζική του αύριο συνδέεται με την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε τον στρατηγικό εταίρο ανάπτυξης για τους πελάτες μας, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν καινοτομία, διαφάνεια και υψηλή προστιθέμενη αξία. Στην καρδιά της στρατηγικής μας βρίσκεται η δέσμευση για αριστεία στην εξυπηρέτηση, με εξατομικευμένες λύσεις και εμπειρίες υψηλής ποιότητας.

Ως Όμιλος, πρωτοπορούμε στον τομέα του Private Banking, με διεθνείς διακρίσεις όπως Best Private Bank in Greece στα Global Private Banking Awards 2025 (PWM & The Banker, Financial Times Group), διάκριση που αντικατοπτρίζει τη σταθερή μας προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτομία.

Μεταφέρεται στην Κύπρο αυτή την τεχνογνωσία, αξιοποιώντας παράλληλα το συμπληρωματικό χαρτοφυλάκιο AUM της πρώην AstroBank, και δημιουργούμε ένα ισχυρό οικοσύστημα Private Banking με πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτικές λύσεις, ένα πλεονέκτημα που ενισχύεται περαιτέρω από τη σχέση μας με την UniCredit.

–Τι αλλαγές να περιμένουν οι πελάτες -ιδιώτες και επιχειρήσεις- στα ψηφιακά προϊόντα, πέρα από αυτά που ήδη προσφέρονται;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί θεμελιώδη άξονα της στρατηγικής μας. Βραχυπροθέσμα, στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ενιαίας και συνεπούς τραπεζικής εμπειρίας για όλους τους πελάτες. Η ενοποίηση των ψηφιακών πλατφορμών, των καρτών και των συστημάτων θα ολοκληρωθεί σταδιακά εντός του 2026, με πλήρη προγραμματισμό ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση. Παράλληλα, εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας.

Απλουστεύουμε διαδικασίες, επιταχύνουμε χρόνους χρηματοδότησης, ενισχύουμε την προσωποποιημένη ενημέρωση και προσφέρουμε νέα εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης. Οι πελάτες έχουν ήδη πρόσβαση σε όλο το δίκτυο ΑΤΜ της Alpha Bank Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των σημείων της πρώην AstroBank, χωρίς χρέωση, καθώς και σε online υπηρεσίες με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων. Κυρίως, όμως, επενδύουμε σε τεχνολογίες που αναβαθμίζουν συνολικά την εμπειρία του Πελάτη. Δημιουργούμε ολοκληρωμένα «customer journeys», που συνδυάζουν καινοτομία, ασφάλεια και ευχρηστία, ώστε η τραπεζική εμπειρία να είναι όσο πιο απλή και άμεση γίνεται.

Περιφερειακός πυλώνας η Κύπρος

–Ποιοι είναι οι λόγοι που η Κύπρος αποτελεί πόλο έλξης για την ανάπτυξη του ελληνικού Ομίλου;

Η Κύπρος αποτελεί μια ώριμη, αλλά δυναμική αγορά με ισχυρές προοπτικές. Η στρατηγική της θέση ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, το ανεπτυγμένο επιχειρηματικό οικοσύστημα και η υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού δημιουργούν ένα εξαιρετικά ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις.

Για τον Όμιλο Alpha Bank, η Κύπρος είναι ένας περιφερειακός πυλώνας ανάπτυξης. Η εξαγορά του μεγαλύτερου μέρους των τραπεζικών δραστηριοτήτων της AstroBank επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση του Ομίλου στην αγορά αυτή και ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο μας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Μέσα από τη συναλλαγή αυτή, ο Όμιλος αποκτά κρίσιμη μάζα, ενισχύει την κεφαλαιακή του βάση και επιβεβαιώνει τη στρατηγική του επιλογή να επενδύει στις αγορές της περιοχής με μακροπρόθεσμη προοπτική. Παράλληλα, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την UniCredit, αναβαθμίζουμε περαιτέρω τον ρόλο της Κύπρου ως χρηματοπιστωτικού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύουμε τις διασυνδέσεις με την Ευρώπη, διευκολύνουμε τη ροή κεφαλαίων και επενδύσεων, και συμβάλλουμε στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Θέλουμε η Κύπρος να λειτουργεί ως πύλη συνεργασίας ανάμεσα σε τρεις ηπείρους και η Alpha Bank Κύπρου να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης.

Εξετάζουμε διαρκώς ευκαιρίες

–Eίναι γνωστό ότι η Alpha Bank προσανατολίζεται σε εξαγορά ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο το προσεχές διάστημα. Πότε εκτιμάτε ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις και ποιο θα είναι το όφελος από την εξαγορά μιας ασφαλιστικής εταιρείας;

Η εξαγορά της AstroBank αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πειθαρχημένης και στοχευμένης ανάπτυξης, που ακολουθεί αυστηρά χρηματοοικονομικά και στρατηγικά κριτήρια. Κάθε μας κίνηση αξιολογείται με γνώμονα τη δημιουργία συνεργειών και τη μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και την κοινωνία. Θα συνεχίσουμε, συνεπώς, με τον ίδιο γνώμονα, και δεν θα σχολιάσουμε φημολογία της αγοράς.

Ο,τιδήποτε ανακοινώνουμε, το κάνουμε με απόλυτη διαφάνεια και μόνο όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες. Στην Κύπρο, όπως και σε άλλες αγορές στρατηγικού ενδιαφέροντος, εξετάζουμε διαρκώς ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν την προϊοντική μας πρόταση και να βελτιώσουν την εμπειρία πελάτη, εστιάζοντας κυρίως σε τομείς όπου διαθέτουμε εξειδίκευση και μπορούμε να προσφέρουμε καινοτόμες, ολοκληρωμένες λύσεις. Επαναλαμβάνω, η στρατηγική μας δεν βασίζεται στις εξαγορές ως αυτοσκοπό, αλλά τις αξιοποιεί ως καταλύτη για ανάπτυξη και ενίσχυση της προϊοντικής μας πρότασης.

Συνεργασίες με fintech και η καινοτομία ως πυρήνας της ταυτότητας

–Eπιδιώκετε, κ. Μιχαηλά, ως όμιλος συνεργασίες με fintech, ώστε να προσφέρετε στους πελάτες σας πρόσθετες ποιοτικές υπηρεσίες και μοντέρνες ψηφιακές εμπειρίες;

Η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς μας. Οι συνεργασίες με fintech προσφέρουν τη δυνατότητα να συνδυάζουμε τη σταθερότητα ενός θεσμικού οργανισμού με την ταχύτητα και τη δημιουργικότητα των νέων τεχνολογιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη εξαγορά της Flexfin από τον Όμιλο και η συγχώνευσή της με την ABC Factors, που οδήγησε στη δημιουργία της πιο σύγχρονης πλατφόρμας factoring.

Το μοντέλο αυτό, που συνδυάζει τεχνογνωσία, τεχνολογική υπεροχή και πελατοκεντρική φιλοσοφία, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για την Κύπρο, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με γρήγορες, ευέλικτες και ασφαλείς λύσεις.

Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένες εταιρείες σε τομείς όπως οι ψηφιακές πληρωμές, η τεχνητή νοημοσύνη, η ασφάλεια δεδομένων και τα analytics, ώστε να προσφέρουμε πιο έξυπνες, προσωποποιημένες και ασφαλείς υπηρεσίες στους πελάτες μας. Η τεχνολογία για εμάς δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, είναι ο τρόπος που οικοδομούμε την επόμενη ημέρα της τραπεζικής στην Κύπρο, ένα νέο πρότυπο εξυπηρέτησης και εμπιστοσύνης. Και το κάνουμε αξιοποιώντας και τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μας με την UniCredit.

Για μία τράπεζα με ιστορία, όπως η Alpha Bank, η πραγματική καινοτομία είναι εκεί που η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη κρίση. Αυτόν τον συνδυασμό, τεχνολογίας και ανθρώπινης νοημοσύνης, αλγορίθμων και αξιών, επιλέγουμε να υπηρετήσουμε.