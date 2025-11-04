H ολοκλήρωση της εξαγοράς των τραπεζικών δραστηριοτήτων της AstroBank από την Alpha Bank Κύπρου, σηματοδοτεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα καθώς με τη συναλλαγή αυτή, η Alpha Bank Κύπρου καθίσταται η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, με ενεργητικό που υπερβαίνει τα €6,6 δισ., χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων άνω των €2 δισ. και καταθέσεις που ξεπερνούν τα €5,6 δισ.

Τι πρέπει όμως να γνωρίζουν όμως οι πελάτες της Astrobank που έχουν γίνει πελάτες της Alpha Bank Κύπρου. To πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους πελάτες της πρώην AstroBank σε αυτό το στάδιο. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στο μέλλον, θα ενημερωθούν εγκαίρως και θα τους παρασχεθούν σαφείς οδηγίες σχετικά με τις επιλογές τους αλλά και τα επόμενα βήματα. Aκόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα για τους πελάτες της Astrobank στον τρόπο που πραγματοποιούν τις τραπεζικές τους συναλλαγές και στον τρόπο που εξυπηρετούνται. Οι λογαριασμοί, οι κάρτες, τα δάνεια και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά τους. Όποιες αλλαγές προκύψουν από τη νομική μεταβίβαση θα κοινοποιηθούν εγκαίρως. Θα λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας (π.χ. αναρτήσεις ειδοποίησεων στο web/mobile banking, επιστολές, SMS, ανακοινώσεις στα καταστήματα ή στην ιστοσελίδα της Alpha Bank Κύπρου).

Οι πελάτες της πρώην AstroBank θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα καταστήματα της Alpha Bank Κύπρου και οι πελάτες της Alpha Bank Κύπρου από τα καταστήματα της πρώην AstroBank. Σχετική πληροφόρηση θα υπάρχει στην ιστοσελίδα της Alpha Bank Κύπρου. Να σημειωθεί ότι το υφιστάμενο δίκτυο καταστημάτων συνεχίζει να προσφέρει πλήρη εξυπηρέτηση χωρίς διακοπές και οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με καταστήματα ή τμήματα θα ληφθούν μετά από λεπτομερή αξιολόγηση και θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των πελατών πριν από οποιαδήποτε ενέργεια. Δεν προβλέπεται αλλαγή στον προσωπικό λειτουργό εξυπηρέτησης, οι πελάτες μπορούν να συνεχίσουν να επικοινωνούν με το ίδιο άτομο και σε περίπτωση μελλοντικής αλλαγής, θα ενημερωθούν εκ των προτέρων από την Alpha Bank Κύπρου. Η υπηρεσία Online Banking της πρώην AstroBank θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη για ιδιώτες και επιχειρήσεις επιτρέποντας στους πελάτες να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους εύκολα και γρήγορα από οποιοδήποτε σημείο. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς είναι ότι οι υφιστάμενοι αριθμοί λογαριασμών και τα IBAN παραμένουν αμετάβλητα. Σε περίπτωση μελλοντικής διαφοροποίησης, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από την Alpha Bank Κύπρου.

Οι πελάτες της πρώην AstroΒank θα μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς χρέωση τις ATM της πρώην AstroΒank, της Alpha Bank Κύπρου και των δικτύων Euronet και JCC. Οι πελάτες της Alpha Bank Κύπρου θα μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς χρέωση τις ATM της πρώην Astrobank και της Alpha Bank Κύπρου μόνο. Στο ερώτημα, αν θα αλλάξουν οι χρεώσεις και τα τιμολόγια των δύο τραπεζών, η απάντηση είναι ότι προς το παρόν, η τιμολόγηση των δύο τραπεζών θα συνεχίσει ως έχει, μέχρι να εφαρμοστεί ο ενοποιημένος κατάλογος χρεώσεων. Για τους πελάτες που τηρούν λογαριασμούς, δάνεια ή κάρτες με την Alpha Bank Κύπρου καθώς και με την πρώην AstroBank μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ως συνήθως. Οποιεσδήποτε αλλαγές, θα πραγματοποιηθούν με πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς.