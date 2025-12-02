Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ανακοίνωσε ότι προχωρά στην προκήρυξη της θέσης νέου Γενικού Διευθυντή, έπειτα από την αποχώρηση του κ. Κυριάκου Ιορδάνου, ο οποίος ολοκληρώνει μια πορεία 23 ετών στον Σύνδεσμο και 13 ετών στη θέση της ανώτατης εκτελεστικής ευθύνης. Από τις 2 Δεκεμβρίου 2025, ο κ. Ιορδάνου ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο ΣΕΛΚ αποχαιρετά τον κ. Ιορδάνου με σεβασμό και αναγνώριση, υπογραμμίζοντας τη κομβική συμβολή του στη λειτουργία, τη θεσμική ωρίμανση και τη διεθνή παρουσία του Συνδέσμου. Η ηγετική του παρουσία υπήρξε καθοριστική σε κρίσιμες περιόδους για τον κλάδο, στηρίζοντας το επάγγελμα σε απαιτητικές συνθήκες και ενισχύοντας το κύρος του θεσμού στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Δήλωση του Προέδρου του ΣΕΛΚ, Οδυσσέα Χριστοδούλου

«Ο Κυριάκος Ιορδάνου υπήρξε για χρόνια ένα σταθερό σημείο αναφοράς στον ΣΕΛΚ. Με συνέπεια, ήθος και ουσιαστική παρουσία, στήριξε το επάγγελμα, ενίσχυσε τη λειτουργία του Συνδέσμου και καλλιέργησε ένα περιβάλλον συνεργασίας και εμπιστοσύνης που θα παραμείνει ως παρακαταθήκη. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της υπηρεσιακής ομάδας, εκφράζω την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη για το έργο και την αφοσίωση που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί με ακεραιότητα και υπευθυνότητα. Ο ΣΕΛΚ θα αποτελεί πάντοτε ένα σημαντικό κομμάτι της πορείας του».

Προκήρυξη για νέο Γενικό Διευθυντή

Ο ΣΕΛΚ, στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης και της συνέχειας του έργου που επιτεύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια, ανακοίνωσε ότι η διαδικασία για την επιλογή νέου Γενικού Διευθυντή θα είναι ανοικτή, διαφανής και αξιοκρατική. Η θέση θεωρείται καίρια για τον θεσμό, με στόχο τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας και της στρατηγικής συνέχειας του Συνδέσμου.

