Τρία επιχειρηματικά λογισμικά χρησιμοποιούνται, περισσότερο, από τις επιχειρήσεις στην Κύπρο, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται σε έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας, για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής επικοινωνιών και ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις για το 2025.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι κυπριακές εταιρείες δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε τρία επιχειρηματικά λογισμικά, που αφορούν μεταξύ άλλων και την ανάλυση δεδομένων (data analytics).

– Το πιο δημοφιλές επιχειρηματικό λογισμικό, που χρησιμοποιείται από το 41% των επιχειρήσεων στην Κύπρο κατά το 2025, είναι το ERP (Enterprise Resource Planning). Το ERP είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των πόρων (πληροφοριών) της επιχείρησης μεταξύ των εσωτερικών τμημάτων ή λειτουργιών της, για παράδειγμα του λογιστηρίου, της παραγωγής, των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και άλλα.

Στην αγορά κυριαρχούν πλατφόρμες όπως το SAP S/4HANA, που χρησιμοποιείται από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, το Oracle ERP Cloud, γνωστό για τις προηγμένες δυνατότητες αυτοματοποίησης, και το Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations.

– Το δεύτερο πιο δημοφιλές λογισμικό, με ποσοστό 33,1% των επιχειρήσεων που το χρησιμοποιεί, είναι το CRM (Customer Relationship Management). Το CRM είναι λογισμικό για τη διαχείριση πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες. Διευκολύνει την επικοινωνία με τον πελάτη και βοηθά στην παρακολούθηση των αγοραστικών συνηθειών του.

Μεταξύ των πιο δημοφιλών λύσεων συγκαταλέγονται το Salesforce CRM, το οποίο ηγείται παγκοσμίως στην αγορά, το HubSpot CRM που ξεχωρίζει για την ευκολία χρήσης και τη δωρεάν βασική έκδοση, και το Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, που παρέχει ισχυρή ενοποίηση με το οικοσύστημα Microsoft.

– Στην τρίτη θέση, με ποσοστό 22,1% όλων τον επιχειρήσεων βρίσκεται το BI (Business Intelligence), για πρόσβαση και ανάλυση επιχειρηματικών πληροφοριών. Είναι λογισμικό για πρόσβαση και ανάλυση δεδομένων από εσωτερικά συστήματα πληροφορικής και εξωτερικές πηγές. Παρέχει αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων σε αναφορές, περιλήψεις, πίνακες, γραφήματα και χάρτες, με σκοπό να δώσει στους χρήστες λεπτομερείς πληροφορίες για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων και καλύτερου στρατηγικού σχεδιασμού. Οι πιο διαδεδομένες πλατφόρμες περιλαμβάνουν το Microsoft Power BI, το οποίο προσφέρει διαδραστικά dashboards και ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, το Tableau, γνωστό για τις προηγμένες οπτικοποιήσεις δεδομένων, και το Qlik Sense, που ξεχωρίζει για τη δυνατότητα συσχέτισης μεγάλων δεδομένων και την εύκολη ανακάλυψη τάσεων και προτύπων.

Εξαρτάται από το μέγεθος

Όπως εξάγεται από την έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας, η χρήση οποιουδήποτε επιχειρηματικού λογισμικού σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το μέγεθος της επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι μικρότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σε μικρότερο βαθμό, εν αντιθέσει με τις μεσαίες επιχειρήσεις που καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά χρήσης και τις μεγάλες που υιοθετούν τις συγκεκριμένες εφαρμογές σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό.

Επιπλέον, βάσει των στοιχείων, διαφαίνεται πως το 33,7% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι οι εργαζόμενοι τους κάνουν ανάλυση δεδομένων από οποιαδήποτε εσωτερική πηγή, όπως τα συστήματα πληροφοριών της επιχείρησης, αισθητήρες, έξυπνους μετρητές, ιστοτόπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και εξωτερικές πηγές, όπως για παράδειγμα με δεδομένα από άλλες επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές ή δημόσια διαθέσιμα δεδομένα από ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εν αντιθέσει, το 16% των επιχειρήσεων επιλέγει να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, από άλλη επιχείρηση ή οργανισμό, την ανάλυση των δεδομένων της εταιρείας τους.

Μπήκε και το ΑΙ στις εταιρείες

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που καταγράφεται στη Στατιστική Υπηρεσία αφορά τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως text mining, computer vision, αναγνώριση ομιλίας, παραγωγή φυσικής γλώσσας, machine learning και deep learning για τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων με αυτονομία, για την πρόβλεψη και τη λήψη των καλύτερων δυνατών αποφάσεων με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Κατά το 2025, το 9,3% των επιχειρήσεων στην Κύπρο χρησιμοποίησε κάποια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση με 2,6% το 2021.

Το 35,1% των μεγάλων επιχειρήσεων κάνει χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, το 15,3% των μεσαίων και το 7,7% των μικρών.

Ωστόσο, όπως καταγράφεται έστω και σε μικρότερο βαθμό, η υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται σταθερά σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους.

Πιο συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το 2021, όταν η χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης μετρήθηκε για πρώτη φορά, η χρήση τους από τις μεγάλες επιχειρήσεις αυξήθηκε από 13% σε 35,1% το 2025. Η χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης από τις μεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε από 5,4% το 2021 σε 15,3% το 2025. Στις μικρές επιχειρήσεις, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 1,9% σε 7,7%.