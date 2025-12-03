Η συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) εισέρχεται πλέον σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση, όπου τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται όχι μόνο ως εργαλεία παραγωγικότητας, αλλά και ως μέσα κυβερνοκατασκοπείας και εν δυνάμει όπλα. Στην ακρόαση της 17ης Δεκεμβρίου ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ο Dario Amodei, διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, θα κληθεί να απαντήσει για την υπόθεση χρήσης του συστήματος Claude από κρατικά υποστηριζόμενους Κινέζους χάκερ.

Η κυβερνοεπίθεση που αποκαλύπτει νέα πραγματικότητα

Σύμφωνα με την ίδια την Anthropic, τον Σεπτέμβριο Κινέζοι δράστες χρησιμοποίησαν το Claude Code για να διεισδύσουν σε περίπου 30 στόχους, με την ΤΝ να εκτελεί 80%–90% της επιχείρησης. Ο στρατηγός Paul M. Nakasone, πρώην επικεφαλής της NSA και της US Cyber Command, μίλησε για «ταχύτητα και κλίμακα που δεν έχουμε ξαναδεί».

Η υπόθεση ανέδειξε όχι μόνο την τεχνική δυνατότητα των συστημάτων ΤΝ να διευκολύνουν σύνθετες κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και ένα βαθύτερο ερώτημα: ποιος ελέγχει τα νέα “όπλα” του αλγοριθμικού πολέμου;

Διαφωνίες και ένταση στην τεχνολογική κοινότητα

Η υπόθεση προκάλεσε διάσπαση στο οικοσύστημα της ΤΝ:

Ο Yann LeCun , που αποχωρεί από τη Meta, κατηγόρησε την Anthropic ότι υπερβάλλει τους κινδύνους για να πλήξει τα μοντέλα ανοιχτού κώδικα μέσω αυστηρής ρύθμισης.

, που αποχωρεί από τη Meta, κατηγόρησε την Anthropic ότι για να πλήξει τα μοντέλα ανοιχτού κώδικα μέσω αυστηρής ρύθμισης. Ειδικοί κυβερνοασφάλειας εξέφρασαν αμφιβολίες για την έλλειψη τεχνικών λεπτομερειών στην έκθεση, χαρακτηρίζοντάς την υπερβολική.

στην έκθεση, χαρακτηρίζοντάς την υπερβολική. Ο Κινέζος εκπρόσωπος στην Ουάσινγκτον απέρριψε πλήρως τους ισχυρισμούς, ζητώντας «ουσιαστικές αποδείξεις».

Η Anthropic υποστηρίζει ότι απέκρυψε τεχνικά στοιχεία για να μην βοηθήσει τους επιτιθέμενους, ενώ ενημέρωσε τις αρχές και άλλους οργανισμούς ώστε να ενισχύσουν την άμυνά τους.

Ρύθμιση ή συγκέντρωση δύναμης;

Το διακύβευμα ξεπερνά την κυβερνοεπίθεση. Εάν επικρατήσει το επιχείρημα ότι οι πράκτορες ΤΝ είναι πρωτοφανείς απειλές, τότε η ρυθμιστική πολιτική μπορεί να καταλήξει να ευνοεί τα μεγάλα, καλά χρηματοδοτημένα εργαστήρια ΤΝ, σε βάρος των λύσεων ανοιχτού κώδικα.

Η κοινότητα ανοιχτού κώδικα υποστηρίζει ότι η συγκέντρωση αμυντικών συστημάτων στα χέρια λίγων εταιρειών θα δημιουργήσει συστημικούς κινδύνους. Ιστορικά, η «ασφάλεια μέσω μυστικότητας» αποτυγχάνει, ενώ η αποκεντρωμένη ανάπτυξη παράγει πιο ανθεκτικά συστήματα.

Ωστόσο, η πραγματικότητα της ΤΝ είναι διαφορετική:

Οι επιθέσεις εκτελούνται με ταχύτητα μηχανής ,

, Σε πολλαπλούς στόχους ταυτόχρονα,

Με ανάγκη άμεσης, αυτοματοποιημένης άμυνας.

Η υποδομή που απαιτείται για τέτοια άμυνα δεν είναι εύκολα προσβάσιμη από μικρούς φορείς, δημιουργώντας ένα δίλημμα: Μπορούν οι άμυνες να παραμείνουν αποκεντρωμένες σε ένα περιβάλλον τόσο απαιτητικών εχθρικών δυνατοτήτων;

Κεντρικά ερωτήματα που παραμένουν ανοικτά

Ποιος ορίζει τις “δικλείδες ασφαλείας” των αμυντικών συστημάτων ΤΝ;

των αμυντικών συστημάτων ΤΝ; Ποιος αποφασίζει πότε η άμυνα γίνεται επίθεση;

πότε η άμυνα γίνεται επίθεση; Τι σημαίνει όταν οι κυβερνήσεις αναπτύσσουν πράκτορες ΤΝ με δυνατότητες πέρα από την ανθρώπινη εποπτεία;

Το μέλλον της εποπτείας και η συγκέντρωση ισχύος

Η αυξανόμενη εξάρτηση από την ΤΝ τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση δημιουργεί τον κίνδυνο μεγάλης συγκέντρωσης εξουσίας. Η τεχνολογία μπορεί να προστατεύσει την κοινωνία, αλλά μπορεί επίσης να ενισχύσει τους «ισχυρούς παίκτες» εις βάρος των μικρότερων.

Η «κούρσα εξοπλισμών» στην ΤΝ έχει πλέον ξεκινήσει. Το κρίσιμο ερώτημα που αναδύεται είναι αν οι άμυνες που χτίζονται:

Προστατεύουν τις κοινωνίες , ή

, ή Δίνουν σε λίγους ασύμμετρη ισχύ σε έναν κόσμο όπου οι αλγόριθμοι κινούνται ταχύτερα από την ανθρώπινη κρίση.

Forbes