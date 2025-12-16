Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά υλοποιείται η εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης ΑΣΠiS, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση των αρμόδιων φορέων για την προστασία των πολιτών από διαδικτυακή απάτη, κυβερνοεγκληματικότητα και σύγχρονες μορφές οικονομικής εξαπάτησης. Η εκστρατεία αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Γραφείου Επιτρόπου Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, της Αστυνομίας Κύπρου και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Διευρυμένη καμπάνια με αυξημένη παρουσία στα ΜΜΕ

Η φετινή εκστρατεία προβάλλεται σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ενημερωτικές ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο τη μέγιστη δυνατή διάχυση του μηνύματος σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε κάθε κατηγορία χρηστών.

Παράλληλα, η ΑΣΠiS διεξάγεται στοχευμένα κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, περίοδο κατά την οποία καταγράφεται αύξηση των αγορών και των ηλεκτρονικών συναλλαγών λόγω της έντονης εμπορικής δραστηριότητας ενόψει των Χριστουγέννων. Η συγκεκριμένη συγκυρία χαρακτηρίζεται από μεγάλες ροές online πληρωμών, συχνή χρήση καρτών και πληθώρα προσφορών, συνθήκες που συχνά εκμεταλλεύονται επιτήδειοι για να παγιδεύσουν ανυποψίαστους πολίτες.

Σημειώνεται ότι η χρονική διάρκεια της φετινής εκστρατείας, η οποία εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε εβδομάδες, σε συνδυασμό με το εύρος των μέσων προβολής, καθιστά την καμπάνια τη μεγαλύτερη σε έκταση από την έναρξή της.

Στο επίκεντρο η ψηφιακή ετοιμότητα των πολιτών

Η εκστρατεία ΑΣΠiS εστιάζει φέτος στην ενδυνάμωση της ψηφιακής ετοιμότητας των πολιτών, καλώντας τους να είναι:

Οργανωμένοι στη διαχείριση ψηφιακών συναλλαγών και στη φύλαξη κωδικών και συνθηματικών

στη διαχείριση ψηφιακών συναλλαγών και στη φύλαξη Ενήμεροι για τα συχνότερα μοτίβα και μεθόδους απάτης

για τα συχνότερα Υποψιασμένοι απέναντι σε μηνύματα, emails ή τηλεφωνήματα που ζητούν προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα

απέναντι σε που ζητούν προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα Ψύχραιμοι απέναντι σε μηνύματα που επικαλούνται «τεχνικά προβλήματα», «επείγουσα επιβεβαίωση στοιχείων» ή «κίνδυνο απενεργοποίησης λογαριασμού», αποφεύγοντας την επιλογή ύποπτων συνδέσμων

Στόχος η καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας

Η κοινή δράση των τριών φορέων δεν περιορίζεται μόνο στην ενημέρωση, αλλά στοχεύει και στην καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας στις ψηφιακές συναλλαγές. Μέσα από συνεχή παρουσία στα ΜΜΕ, πρακτικές συμβουλές και στοχευμένες δράσεις εγρήγορσης, η εκστρατεία ΑΣΠiS φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των περιστατικών απάτης και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον ψηφιακό κόσμο.