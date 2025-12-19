Σε εορταστικό κλίμα επαναλειτούργησε στη Λεμεσό το ζαχαροπλαστείο Pralina την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2025, ανοίγοντας τις πόρτες του σε νέα τοποθεσία στη λεωφόρο Κολωνακίου. Το ανανεωμένο κατάστημα ξεχωρίζει τόσο για τις γλυκές του δημιουργίες όσο και για τον σύγχρονο σχεδιασμό του.

Το Pralina επανασυστήνεται στο κοινό της Λεμεσού με διαφοροποιημένη ταυτότητα σε σχέση με τα δύο καταστήματα που λειτουργούν στη Λευκωσία. Η εξωτερική όψη, με έντονα χρώματα και ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς και η προσεγμένη εσωτερική διακόσμηση, συνθέτουν έναν χώρο που αποπνέει φρεσκάδα και ζωντάνια, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Μέλος του Ομίλου Ζορπάς, το Pralina δραστηριοποιείται στον τομέα της υψηλής ζαχαροπλαστικής, δίνοντας έμφαση στις αγνές πρώτες ύλες, την εξειδίκευση των ζαχαροπλαστών και την ποιοτική εξυπηρέτηση. Οι γλυκές του δημιουργίες αντλούν στοιχεία από τη γαλλική ζαχαροπλαστική, με έμφαση στην αισθητική και τη λεπτομέρεια, ενώ διατίθεται και σειρά εκλεκτών γλυκών σε δημιουργικές συσκευασίες για δώρο.

Ο Όμιλος Ζορπάς διαθέτει συνολικά τρία ζαχαροπλαστεία Pralina σε Λευκωσία και Λεμεσό και συνεργάζεται με πλατφόρμες διαδικτυακών παραγγελιών όπως οι Foody και Fetch, μέσω των οποίων οι καταναλωτές μπορούν να προμηθεύονται τα προϊόντα του.

Στοιχεία καταστήματος: