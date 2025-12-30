Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο κ. Roni Aloni, Managing Director της Fattal Hotel Management – Mediterranean, τιμήθηκε με το Award of Excellence (Βραβείο Αριστείας) από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ.). Το βραβείο απένειμε ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ., κ. Μάριος Έλληνας, σε αναγνώριση της εξαιρετικής προσφοράς του στον τομέα της φιλοξενίας και της διαχρονικής του συμβολής στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσημης γκαλά τελετής, αφιερωμένης στην ηγεσία, το όραμα και τη διαρκή αριστεία στον κλάδο της φιλοξενίας. Η συγκεκριμένη διάκριση αντικατοπτρίζει μια επαγγελματική πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο κ. Aloni έχει διαμορφώσει ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα και αξιόπιστα διοικητικά προφίλ στον μεσογειακό ξενοδοχειακό χώρο. Η εμπειρία του περιλαμβάνει πολυτελή ξενοδοχεία και θέρετρα τεσσάρων και πέντε αστέρων, καθώς και διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους, σε μια διαδρομή που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.

Από το 2017, στον ρόλο του ως Managing Director της Fattal Hotel Management – Mediterranean, ο κ. Aloni ηγείται της στρατηγικής ανάπτυξης των brands Leonardo Hotels and Resorts Mediterranean, NYX Hotels, Leonardo Boutique Hotels και Limited Edition σε Κύπρο και Ελλάδα. Υπό την καθοδήγησή του, σημαντικοί προορισμοί όπως η Πάφος, η Λεμεσός, η Λάρνακα, ο Πρωταράς, η Αθήνα, η Ρόδος, η Θεσσαλονίκη και το Ναύπλιο έχουν εξελιχθεί σε πρότυπα ξενοδοχειακής αριστείας, ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία και το μακροπρόθεσμο όραμα του Ομίλου στην περιοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, ο κ. Aloni έχει αναγνωριστεί όχι μόνο για την επιτυχημένη ανάπτυξη και τις στρατηγικές επενδύσεις, αλλά και για το ξεκάθαρο όραμά του, την επιχειρησιακή αριστεία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση. Παράλληλα, ξεχωρίζει για το ανθρωποκεντρικό του στυλ ηγεσίας, το οποίο βασίζεται στον σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την ενδυνάμωση των ομάδων. Πρόκειται για έναν ηγέτη που δεν χτίζει απλώς ξενοδοχεία, αλλά καριέρες, μακροχρόνια αξία και ουσιαστικές σχέσεις εντός του οργανισμού.

Το Award of Excellence αναγνωρίζει τον κ. Roni Aloni ως έναν οραματιστή διοικητικό ηγέτη, έναν αξιόπιστο εκπρόσωπο του κλάδου και έναν γνήσιο πρεσβευτή της μεσογειακής φιλοξενίας. Η διάκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική στιγμή υπερηφάνειας για τον Όμιλο Fattal, καθώς και για όλες τις ομάδες σε Κύπρο και Ελλάδα, των οποίων η αφοσίωση και ο επαγγελματισμός συνεχίζουν να διαμορφώνουν την επιτυχία του Ομίλου.