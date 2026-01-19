Η αγορά των αυτοκινήτων νέας ενέργειας στην Κύπρο είχε ανοδική πορεία το 2025, καταγράφοντας αύξηση 29,3% σε σύγκριση με το 2024 – από 1.896 σε 2.350 εγγραφές. Σε αντίθεση με το σύνολο της αγοράς αυτοκινήτου που σημείωσε πτώση κατά 3,1% σε σχέση με το 2024.

Συγκεκριμένα:

H BYD οδηγεί τις εξελίξεις στα οχήματα νέας ενέργειας (NEV) καταγράφοντας μερίδιο 9,5% στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών και Plug–In Hybrid το 2025.

Η BYD Νο1 σε εγγραφές ηλεκτρικών & Plug–in hybrid οχημάτων στην Κύπρο το πρώτο επτάμηνο παρουσίας της στην αγορά, από τον Ιούνιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, με 224 εγγραφές και 15,7% μερίδιο αγοράς στα οχήματα Νέας Ενέργειας (ΝEV) για το διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου.

Δημοφιλέστερα μοντέλα της BYD στην Κύπρο, το αμιγώς ηλεκτρικό BYD ΑΤΤΟ 3 και το Plug–in Hybrid SEAL U DM–i με τεχνολογία Super Hybrid.

Μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η BYD, παγκόσμιος ηγέτης στα Οχήματα Νέας Ενέργειας, οδήγησε τις εξελίξεις στην κατηγορία των οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) σημειώνοντας εντυπωσιακές επιδόσεις και κατακτώντας 9,5% μερίδιο αγοράς στα αμιγώς ηλεκτρικά και Plug-in Hybrid, για το σύνολο του έτους.

Μέσα σε μόλις επτά μήνες από την επίσημη είσοδό της στην κυπριακή αγορά τον Ιούνιο του 2025, η BYD κατάφερε να ηγηθεί των εξελίξεων για το διάστημα της παρουσίας της στην αγορά και να καταλάβει την πρωτιά σε όλες τις κατηγορίες εξηλεκτρισμένων οχημάτων για την περίοδο Ιουνίου – Δεκεμβρίου:

Νο1 στα Οχήματα Νέας Ενέργειας (NEV ): Μερίδιο αγοράς 15,7% (ΙΟΥΝ-ΔΕΚ 2025)

Μερίδιο αγοράς (ΙΟΥΝ-ΔΕΚ 2025) Νο1 στα Αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV ): Μερίδιο αγοράς 16,2% (ΙΟΥΝ-ΔΕΚ 2025)

Μερίδιο αγοράς (ΙΟΥΝ-ΔΕΚ 2025) Νο1 στα Plug-in Hybrid (PHEV): Μερίδιο αγοράς 14,6% (ΙΟΥΝ-ΔΕΚ 2025)

Η BYD στην Κύπρο έφτασε τις 470 παραγγελίες το πρώτο επτάμηνο παρουσίας στην αγορά, επιβεβαιώνοντας τη θερμή υποδοχή του κοινού και την ελκυστικότητα των μοντέλων της, τα οποία συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, κορυφαίο εξοπλισμό και εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

Τα μοντέλα που ξεχώρισαν

Η επιτυχία αυτή βασίστηκε στην ευρεία αποδοχή της τεχνολογικής υπεροχής της BYD από το καταναλωτικό κοινό. Τα μοντέλα που πρωταγωνίστησαν είναι:

BYD ATTO 3: το ευέλικτο ηλεκτρικό C SUV που ξεχωρίζει για την ποιότητα κατασκευής, την άνεση στην οδήγηση, τον πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και την κορυφαία ασφάλεια με τιμή που ξεκινάει από 33.990€. BYD SEAL U DM-i: το Super Hybrid SUV που διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία DM-i (Dual Mode-intelligence), η οποία δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτροκίνηση, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και συνδυαστική αυτονομία που φτάνει τα 1.125 km. Με την τιμή να διαμορφώνεται στις 35.990€.

Ο Όμιλος Σφακιανάκη και το ALPAN GROUP επίσημος διανομέας της BYD στην Κύπρο, υποστηρίζει την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών στα καθαρά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά και Super Hybrid προσφέροντας οικονομικά οφέλη στην αγορά ενός μοντέλου BYD με την προωθητική ενέργεια «ELECTRIC BONUS» σε όλα τα μοντέλα.

Η BYD συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην Κυπριακή αγορά. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, η γκάμα εμπλουτίζεται με δύο νέα εντυπωσιακά Super Hybrid μοντέλα, το SEALION 5 DM-i και το ΑΤΤΟ 2 DM-i. Η προηγμένη Plug-In Hybrid τεχνολογία της BYD επαναπροσδιορίζει τις μετακινήσεις, συνδυάζοντας τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης με την κορυφαία συνδυαστική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000km, προσφέροντας απόλυτη ελευθερία χωρίς συμβιβασμούς.