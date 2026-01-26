Η Procter & Gamble, εταιρεία που κατασκευάζει και πουλά τις διάσημες πάνες Pampers, θα πουλά πλέον πάνες κατασκευασμένες από ίνες μεταξιού στην Κίνα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να προσελκύσει τους αγοραστές να ξοδέψουν περισσότερα, ακόμη και όταν η ζήτηση για ορισμένα από τα προϊόντα της μειώνεται.

Η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για την Procter & Gamble, με πρώτη τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στις δύο αγορές, η εταιρεία έχει στραφεί στην καινοτομία, αντί για τις εκπτώσεις, ώστε να προσελκύσει καταναλωτές που είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα, για ένα προϊόν που μπορεί να θεωρηθεί πολυτελείας.

Όπως γράφει το CNBC, στην Κίνα η P&G αντιμετωπίζει μια πρόκληση: Το ρεκόρ χαμηλού ποσοστού γεννήσεων. Κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα έδειξαν ότι οι γεννήσεις μειώθηκαν σε 5,6 ανά 1.000 άτομα το 2025, από 6,4 το 2023.

Για την P&G, λιγότερα μωρά σημαίνει ότι η εταιρεία πουλάει λιγότερες πάνες. Για να ενισχύσει τις πωλήσεις του τμήματος βρεφικής φροντίδας, η P&G στρέφεται στην πολυτέλεια, για να προσελκύσει ευκατάστατους καταναλωτές και να αυξήσει τα έσοδά της.

Τα στελέχη της εταιρείας εξήραν την επιτυχία του προϊόντος Pampers Prestige στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα της εταιρείας την Πέμπτη. Στο συγκεκριμένο προϊόν προστέθηκαν μεταξωτές ίνες στο εσωτερικό της πάνας, για περισσότερη άνεση και προστασία του δέρματος.

Η σειρά πανών super-premium έχει τροφοδοτήσει διψήφια οργανική αύξηση πωλήσεων και αύξηση μεριδίου αγοράς 3% για την επιχείρηση βρεφικής φροντίδας της P&G στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας τους τελευταίους 18 μήνες.

Γενικότερα, η έμφαση στην καινοτομία αποδίδει καρπούς για την P&G. Το καταναλωτικό κλίμα στην Κίνα εξακολουθεί να είναι αρνητικό, ωστόσο η P&G σημείωσε ανάπτυξη 3% στην αγορά το τελευταίο τρίμηνο.

Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις της P&G ήταν χαμηλότερες. Οι οργανικές πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική μειώθηκαν κατά 2% στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους.