Νέα θεμέλια για την εθνική υποδομή Υψηλών Υπολογιστικών Επιδόσεων (HPC) και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) θέτουν η Lenovo και η CBS IT Systems Cyprus, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση έργου-ορόσημου που αναβαθμίζει τον ψηφιακό και τεχνολογικό ρόλο της Κύπρου σε διεθνές επίπεδο.

Το έργο, που ανακοινώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2026, υλοποιείται στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής και τη NVIDIA, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης, κλιμακούμενης και ενεργειακά αποδοτικής εθνικής πλατφόρμας HPC & AI, ικανής να υποστηρίξει εφαρμογές αιχμής σε έρευνα, καινοτομία και βιομηχανία.

Η νέα υποδομή θα βασιστεί σε συστήματα Lenovo υψηλών επιδόσεων, ενσωματώνοντας επιταχυντές και τεχνολογία NVIDIA τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις προηγμένων προσομοιώσεων, ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμμετοχή της Lenovo στο έργο εντάσσεται στη στρατηγική συνεργασία του Υφυπουργείου με τη NVIDIA, η οποία διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Απρίλιο. Πέραν της τεχνολογικής διάστασης, η συνεργασία περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της συνολικής ωρίμανσης του εθνικού οικοσυστήματος AI.

Την τεχνική υλοποίηση, ενσωμάτωση και επιχειρησιακή λειτουργία της υποδομής έχει αναλάβει η CBS IT Systems Cyprus, Gold Partner της Lenovo, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παράδοση και λειτουργικότητα του έργου.

Η εθνική πλατφόρμα HPC & AI θα είναι ανοικτή σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας εφαρμογές σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, όπως η καθαρή ενέργεια, η κλιματική και περιβαλλοντική έρευνα, η πρόληψη φυσικών καταστροφών, η υγεία και βιοπληροφορική, καθώς και η ναυτιλία.

Η πρωτοβουλία ενισχύει τη ψηφιακή και τεχνολογική αυτονομία της χώρας, επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τοποθετεί την Κύπρο ως ευέλικτο και αξιόπιστο περιφερειακό κόμβο καινοτομίας και AI. Παράλληλα, η τοπική επεξεργασία δεδομένων εντός της χώρας ενδυναμώνει την ασφάλεια και τη στρατηγική ανεξαρτησία, σε ένα περιβάλλον όπου τα δεδομένα συνιστούν κρίσιμη εθνική υποδομή.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, Παναγιώτης Μακρυνιώτης, ανέφερε ότι «η Lenovo συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της εθνικής υποδομής HPC και AI της Κύπρου, παρέχοντας την υπολογιστική ισχύ που θα στηρίξει την καινοτομία και την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του, ο Country Manager της CBS IT Systems Cyprus, Νικόλας Κολοκασίδης, σημείωσε ότι η συνεργασία «διαμορφώνει ένα νέο, δυναμικό τεχνολογικό αποτύπωμα για τη χώρα και ενισχύει τον στόχο της Κύπρου να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο έρευνας, καινοτομίας και τεχνητής νοημοσύνης».