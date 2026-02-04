Αλλάζει σταδιακά το δίκτυο των τραπεζικών καταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία και ενσωματώνοντας σύγχρονες τραπεζικές τάσεις και πρακτικές. Ως αποτέλεσμα, σε τραπεζικά καταστήματα όπου για χρόνια οι πελάτες ανέμεναν να εξυπηρετηθούν από το ταμείο, σήμερα η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει καταργηθεί και, εφόσον επιθυμούν συναλλαγή με τον παραδοσιακό τρόπο στον γκισέ, θα πρέπει να απευθυνθούν στο πλησιέστερο κατάστημα που την προσφέρει.

Ήδη, η πλειονότητα των τραπεζικών συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω των εναλλακτικών ηλεκτρονικών δικτύων, mobile και web banking, ενώ ουσιαστικά η Τράπεζα Κύπρου προχωρεί στη διαμόρφωση των καταστημάτων του μέλλοντος. Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο «Φιλελεύθερος» καταγράφουν πού μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πελάτες και ποιες υπηρεσίες προσφέρει κάθε κατάστημα, ανά επαρχία.

Υπάρχουν 29 καταστήματα που προσφέρουν πλήρες φάσμα υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της εξυπηρέτησης ταμειακών συναλλαγών, της γενικής εξυπηρέτησης πελατών και των χρηματοδοτήσεων.

Αυτά είναι:Λευκωσία: Κατάστημα Έβρου, λεωφόρος Μακαρίου, Σταυρού, Ακροπόλεως, Πλατύ Αγλαντζιάς, Κάτω Λακατάμεια, Ευρύχου, Πέρα Χωριό Νήσου, Κοκκινοτριμιθιά.

Λεμεσός: Γλαύκου Κληρίδη, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Κάψαλος, Λινόπετρα, οδός Πάφου, λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Πλάτρες, Ύψωνας, κατάστημα Ερήμης.

Επαρχία Αμμοχώστου: Παραλίμνι, Αγία Νάπα, Σωτήρα.

Επαρχία Λάρνακας: Κεντρικό κατάστημα, Ξυλοφάγου, Λειβάδια, Κίτι.

Επαρχία Πάφου: Κεντρικό κατάστημα, Πόλη Χρυσοχούς, Κόλπος Κοραλλίων, κατάστημα Παφιακό.

Επιπλέον, λειτουργούν 16 καταστήματα συναλλαγών, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες διεκπεραίωσης ταμειακών χρηματικών συναλλαγών (καταθέσεις, αναλήψεις, μεταφορές, ξένο συνάλλαγμα), καθώς και άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμών και καρτών, χωρίς όριο. Τα καταστήματα αυτά είναι:

Λευκωσία: Λατσιά, οδός Διγενή Ακρίτα, οδός Καντάρας, Κυριάκου Μάτση, Στροβόλου, Τσέρι, 28ης Οκτωβρίου – Μακεδονίτισσα.

Λεμεσός: Νικολάου Σαριπόλου, Πεντάδρομος, Ακαδημίας, Κάτω Πολεμίδια.

Λάρνακα: Λεωφόρος Μακαρίου, Αραδίππου, Γρηγόρη Αυξεντίου, λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού.

Πάφος: Ελευθερίου Βενιζέλου.

Παράλληλα, λειτουργούν πέντε ψηφιακά καταστήματα: στο Nicosia Mall και στο Mall of Cyprus, στη Λεμεσό στο My Mall, στη Λάρνακα στο Metropolis Mall και στην Πάφο στο Kings Avenue Mall.

Στο δίκτυο της Τράπεζας Κύπρου περιλαμβάνονται επίσης 68 ΑΤΜs για αναλήψεις και καταθέσεις, καθώς και τέσσερα ΑΤΜs μόνο για αναλήψεις. Παράλληλα, λειτουργούν 12 IBU (International Business Units – Διεθνείς Επιχειρησιακές Μονάδες), που εξυπηρετούν επαγγελματίες πελάτες, καθώς και 16 καταστήματα για μεγάλους εταιρικούς πελάτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (corporate and SMEs).

Η Τράπεζα Κύπρου, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, έχει προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του λειτουργικού μοντέλου του δικτύου της, υιοθετώντας τέσσερις τύπους καταστημάτων, με διακριτό ρόλο και υπηρεσίες.

Κατάστημα (Branch): Παροχή πλήρους φάσματος τραπεζικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ταμειακές συναλλαγές, γενική εξυπηρέτηση πελατών και χρηματοδοτήσεις. Τα καταστήματα αυτά βρίσκονται σε κεντρικές τοποθεσίες αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών, με στόχο την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

Μονάδα Χρηματοδοτήσεων (Lending Unit): Παροχή χρηματοδοτικών υπηρεσιών, όπως δάνεια, πιστωτικές κάρτες, άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμών, εξυπηρέτηση αιτημάτων διευκολύνσεων και επικαιροποίηση στοιχείων πελατών. Δεν προσφέρεται εξυπηρέτηση ταμειακών συναλλαγών. Στόχος είναι η εξειδίκευση στη χορήγηση δανείων σε ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ταχύτερη εξυπηρέτηση και η εξατομικευμένη προσέγγιση.

Κατάστημα Συναλλαγών (Transactions Branch): Παροχή υπηρεσιών που αφορούν αποκλειστικά ταμειακές συναλλαγές (καταθέσεις, αναλήψεις, μεταφορές, ξένο συνάλλαγμα κ.ά.), άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμών και καρτών (χωρίς όριο), καθώς και ενημέρωση για προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα καταστήματα αυτά διαθέτουν αυξημένο προσωπικό στα ταμεία, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Ψηφιακά Καταστήματα και ΑΤΜs: Αυτοεξυπηρέτηση πελατών μέσω ΑΤΜs ή/και μηχανών καταθέσεων. Στόχος είναι η διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών μέσω ψηφιακών μηχανών, διαθέσιμων επτά ημέρες την εβδομάδα, έως τις 10 μ.μ., με εύκολο και απλό τρόπο.