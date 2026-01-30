Δικαιωμένο πρέπει να αισθάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου για την απόφασή του, το 2022, όταν, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, είχε απορρίψει τρεις προτάσεις εξαγοράς.

Σήμερα, λίγα χρόνια αργότερα, η τιμή της μετοχής της τράπεζας έχει πολλαπλασιαστεί και κινείται πλέον σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έχει καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο, καθώς από επίπεδα κοντά στο €1,5 το 2022, σήμερα έχει ξεπεράσει τα €9. Συγκεκριμένα, η μετοχή έκλεισε χθες στα €9,24, ενώ το εύρος διακύμανσης ενός έτους κυμαίνεται μεταξύ €4,91 και €9,50. Την ίδια ώρα, η χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας ανέρχεται πλέον στα €4 δισ.

Τα στατιστικά αποτυπώνουν το πραγματικό άλμα της μετοχής, το οποίο συνεχίζεται. Σε ετήσια βάση, η απόδοση ανέρχεται στο 83,40%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση διαμορφώνεται στο 7,41%. Εάν ληφθεί υπόψη ότι το 2022 η Τράπεζα Κύπρου είχε δεχθεί πρόταση εξαγοράς στην τιμή των €1,51 ανά μετοχή, τότε με βάση τα σημερινά δεδομένα η αξία της μετοχής έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί.

Το «προφητικό» όχι στη Lone Star Funds

Η LSF XI Investments LLC, εταιρεία που ανήκει στον αμερικανικό όμιλο ιδιωτικών κεφαλαίων Lone Star Funds, είχε προχωρήσει το 2022 όχι σε μία ή δύο, αλλά σε τρεις διαδοχικές προσπάθειες εξαγοράς της Τράπεζας Κύπρου, με το Διοικητικό Συμβούλιο να απορρίπτει τελικά και τις τρεις προτάσεις.

Η πρώτη πρόταση της Lone Star υποβλήθηκε στις 5 Μαΐου 2022, στην τιμή των €1,25 ανά μετοχή. Μετά την απόρριψή της, το ταμείο επανήλθε στις 25 Μαΐου 2023 με βελτιωμένη πρόταση στα €1,38 ανά μετοχή. Και αυτή απορρίφθηκε, με τη Lone Star να καταθέτει τρίτη πρόταση, αυτή τη φορά στα €1,51 ανά μετοχή, η οποία επίσης δεν έγινε αποδεκτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου είχε τότε αιτιολογήσει τη στάση του, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις υποτιμούσαν την πραγματική αξία και τις προοπτικές της τράπεζας. Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι δεν λαμβανόταν υπόψη η πολυπλοκότητα μιας εξαγοράς, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της Τράπεζας Κύπρου για την κυπριακή οικονομία.

Όπως αναφερόταν τότε χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδεικνύει μεγάλη εμπιστοσύνη στις μελλοντικές προοπτικές της εταιρίας και παραμένει δεσμευμένο στην επίτευξη της στρατηγικής του, ώστε να γίνει ένα πιο ισχυρό, πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας», προσθέτοντας ότι «παραμένει πεπεισμένο για την ικανότητα του Συγκροτήματος να υλοποιήσει τους στρατηγικούς του στόχους, παρέχοντας ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα».

Υπενθυμίζεται ότι η Lone Star είχε τότε αποτιμήσει την αξία της Τράπεζας Κύπρου στα €700 εκατ., ενώ σήμερα η χρηματιστηριακή της αξία ανέρχεται περίπου στα €4 δισ.

«Πετούν» και άλλες τράπεζες

Η εντυπωσιακή άνοδος της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου δεν αποτελεί απλώς ένα τυχαίο γεγονός, αλλά αντανακλά μια ευρύτερη επαναξιολόγηση του ομίλου από τις αγορές. Η πορεία αυτή υποδηλώνει αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της τράπεζας και στη βελτίωση της κερδοφορίας.

Σε πιο ευρύτερο πεδίο, η θεαματική εξέλιξη της μετοχής είναι και ένδειξη ενισχυμένης εμπιστοσύνης προς τον κυπριακό τραπεζικό κλάδο συνολικά, καθώς και προς την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας. Αναντίλεκτα, τα όσα διαδραματίζονται σήμερα και η θεαματική πορεία της μετοχής επιβεβαιώνει ότι οι αποφάσεις του 2022 εκτός από σωστές λόγω συγκυριών, βασίζονταν και στην εμπιστοσύνη στο στρατηγικό πλάνο της τράπεζας το οποίο, όπως δείχνουν τα ίδια τα δεδομένα, απέδωσε.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το κλείσιμο της Τετάρτης η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα €4,32 (νέο υψηλό 10ετίας), η μετοχή της Αlpha Bank αυξήθηκε στα €4,173 (νέο υψηλό 10ετίας) και η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας έκλεισε στα €15,65 (νέο υψηλό 10ετίας).