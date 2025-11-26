Ο Fitch Ratings αναβάθμισε την Τράπεζα Κύπρου (Bank of Cyprus Public Company Ltd) σε επενδυτική βαθμίδα ‘BBB’ από ‘BBB-’, με σταθερή προοπτική (Outlook Stable), αναβαθμίζοντας παράλληλα και το Viability Rating σε ‘bbb’ από ‘bbb-’.

Η αναβάθμιση συνδέεται με τη βελτίωση της αξιολόγησης του κυπριακού λειτουργικού περιβάλλοντος σε ‘bbb’, που, σύμφωνα με τον οίκο, αντανακλά καλύτερες επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές προοπτικές για τις κυπριακές τράπεζες, στη βάση της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης, της πτώσης της ανεργίας και της μείωσης του ιδιωτικού χρέους. Στην απόφαση συνυπολογίζονται επίσης η περαιτέρω μείωση των «παλαιών» προβληματικών στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας, οι προοπτικές κερδοφορίας και τα ικανοποιητικά κεφαλαιακά αποθέματα.

Ισχυρή θέση στην αγορά, βελτιωμένος κίνδυνος

Ο Fitch σημειώνει ότι οι αξιολογήσεις της Τρ. Κύπρου στηρίζονται στην ισχυρή ανταγωνιστική της θέση ως ενός από τους ηγέτες της εγχώριας τραπεζικής αγοράς, στην σταθερή βάση καταθέσεων, στη θετική κερδοφορία, στην ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια και στη βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού.

Ο οίκος εκτιμά ότι η αναμενόμενη συνέχιση της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό ανεργίας και τη θετική πορεία βασικών κλάδων, θα στηρίξουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις τράπεζες, την ανθεκτικότητα της ποιότητας ενεργητικού και μια διατηρήσιμα υγιή κερδοφορία.

Η Τρ. Κύπρου διατηρεί επιχειρηματικό μοντέλο επικεντρωμένο στην κλασική λιανική και εμπορική τραπεζική, με συμπληρωματική δραστηριότητα σε ασφάλειες και πληρωμές. Η μείωση του αποθέματος «legacy» προβληματικών στοιχείων ενεργητικού και η ισχυρή κερδοφορία θεωρούνται παράγοντες που ενισχύουν τη σταθερότητα του προφίλ της τράπεζας, ενώ οι προοπτικές της αναμένεται να υποστηριχθούν από την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων διαχείρισης πλούτου, ασφαλιστικών εργασιών και προμηθειών.

Ποιότητα ενεργητικού, κερδοφορία και κεφάλαια

Κατά τον Fitch, η ποιότητα ενεργητικού της Τρ. Κύπρου βελτιώθηκε ταχύτερα του αναμενομένου, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (impaired loans) να μειώνεται σε 1,2% (σε προ μορφή για εκκρεμείς συναλλαγές) και τον συνολικό δείκτη προβληματικών στοιχείων ενεργητικού σε περίπου 5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025. Η περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να υποστηριχθεί από το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, επαρκείς πιστοδοτικές προδιαγραφές και πρόσθετες πωλήσεις ή διαγραφές ανακτηθέντων ακινήτων. Επισημαίνεται ότι σχεδόν τα μισά στοιχεία ενεργητικού της τράπεζας είναι ταμειακά διαθέσιμα και χρεόγραφα υψηλής ποιότητας.

Η κερδοφορία χαρακτηρίζεται «επαρκής», με τον λόγο λειτουργικών κερδών προς σταθμισμένο ενεργητικό (operating profit/RWAs) να διαμορφώνεται στο 5,3% στο 9μηνο 2025, υποβοηθούμενος από ισχυρά καθαρά έσοδα τόκων και μειωμένες ζημιές από παλαιά προβληματικά δάνεια. Ο Fitch αναμένει κάποια υποχώρηση των δεικτών λόγω χαμηλότερων επιτοκίων τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά εκτιμά ότι ο δείκτης θα παραμείνει πάνω από 4%.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 20,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 (περιλαμβανομένων κερδών 9μήνου μείον δεδουλευμένα μερίσματα), με «ικανοποιητικά περιθώρια» έναντι των εποπτικών απαιτήσεων. Η δέσμευση των κεφαλαίων CET1 από προβληματικά στοιχεία (encumbrance) έχει μειωθεί σε επίπεδα κάτω του 20%, λόγω χαμηλότερων μη εξυπηρετούμενων δανείων και πρόσθετων πωλήσεων ακινήτων, περιορίζοντας την ευαισθησία των κεφαλαίων σε παλαιές αδυναμίες ποιότητας ενεργητικού.

Σταθερή χρηματοδότηση, αναβάθμιση καταθέσεων

Η χρηματοδότηση της Τρ. Κύπρου στηρίζεται σε ισχυρή βάση καταθέσεων στην Κύπρο, με τις καταθέσεις να υπερβαίνουν σημαντικά τα δάνεια και τα επίπεδα ρευστότητας να είναι σταθερά υψηλά. Το 61% των καταθέσεων προέρχεται από ιδιώτες και το 54% καλύπτεται από το σχέδιο εγγύησης καταθέσεων, στοιχείο που ενισχύει τη σταθερότητα της χρηματοδότησης. Η τράπεζα έχει επίσης πρόσβαση στις αγορές χονδρικής, με έκδοση χρέους επιλέξιμου για MREL και πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις.

Ο Fitch αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων της Τρ. Κύπρου σε ‘BBB+’ από ‘BBB’, μία βαθμίδα πάνω από το Long-Term IDR, επικαλούμενη την καθολική προτίμηση καταθετών (full depositor preference) στο κυπριακό πλαίσιο εξυγίανσης και την προσδοκία ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με το MREL, παρέχοντας επιπρόσθετη προστασία στις καταθέσεις μέσω πιο «υποδεέστερου» χρέους και ιδίων κεφαλαίων. Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων αναβαθμίστηκε σε ‘F2’.

Το Short-Term IDR παραμένει στο ‘F3’, καθώς η βαθμολογία χρηματοδότησης και ρευστότητας δεν επαρκεί, βάσει της μεθοδολογίας Fitch, για την υψηλότερη δυνατή βραχυπρόθεσμη βαθμίδα.

Κίνδυνοι υποβάθμισης και προϋποθέσεις νέας αναβάθμισης

Κατά τον Fitch, οι αξιολογήσεις της Τρ. Κύπρου είναι ευαίσθητες σε σημαντική επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος της Κύπρου, για παράδειγμα σε περίπτωση πολύ χαμηλότερης ανάπτυξης από τις προβλέψεις του οίκου, που θα οδηγούσε σε χειροτέρευση της ποιότητας ενεργητικού, της κερδοφορίας ή των επιχειρηματικών προοπτικών.

Αρνητική κίνηση στις αξιολογήσεις θα μπορούσε, επίσης, να προκύψει αν ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερέβαινε το 4% για παρατεταμένη περίοδο, αν ο δείκτης CET1 υποχωρούσε κάτω από 15% και αυξανόταν η δέσμευση κεφαλαίων από μη καλυμμένα προβληματικά στοιχεία, ή αν ο λόγος λειτουργικού κέρδους προς RWAs έπεφτε κάτω από 2,5% λόγω διαρθρωτικών αδυναμιών στο επιχειρηματικό μοντέλο ή ενδείξεων αστάθειας στη χρηματοδότηση.

Πρόσθετη αναβάθμιση του IDR θεωρείται περιορισμένη, καθώς ο βαθμός του λειτουργικού περιβάλλοντος ‘bbb’ αντανακλά τα όρια που θέτει το μέγεθος και η δομή της κυπριακής οικονομίας. Για νέα αναβάθμιση, ο Fitch θέτει ως προϋποθέσεις διατήρηση του CET1 γύρω στο 20%, διαρθρωτικά δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από 2%, λειτουργικό κέρδος σταθερά πάνω από 3,5% των RWAs σε όλο τον κύκλο επιτοκίων, με μεγαλύτερα και πιο διαφοροποιημένα έσοδα, σταθερή χρηματοδότηση και ισχυρή διακυβέρνηση κινδύνων.

Η αξιολόγηση Government Support Rating παραμένει σε ‘no support’, αντικατοπτρίζοντας την εκτίμηση του Fitch ότι, υπό το ευρωπαϊκό πλαίσιο εξυγίανσης (BRRD, ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης), δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη η έκτακτη κρατική στήριξη για τους senior πιστωτές σε περίπτωση μη βιωσιμότητας της τράπεζας.