Η Freedom Holding Corp., μητρική εταιρεία Freedom24, ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, το οποίο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Για το τρίμηνο και την περίοδο των εννέα μηνών που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Εταιρεία παρουσίασε ανθεκτικά λειτουργικά αποτελέσματα σε όλες τις διαφοροποιημένες δραστηριότητές της στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding Corp., Timur Turlov, σχολίασε τα αποτελέσματα: «Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε το ψηφιακό μας οικοσύστημα, ενσωματώνοντας την παραδοσιακή χρηματιστηριακή και τραπεζική δραστηριότητα με καθημερινές καταναλωτικές υπηρεσίες. Αυτό το οικοσύστημα υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα σεναρίων χρήσης — από καθημερινές αγορές, όπως είδη παντοπωλείου και εισιτήρια, έως συναλλαγές που αφορούν σύνθετα επενδυτικά μέσα. Η στρατηγική που υιοθετήσαμε πριν από αρκετά χρόνια — να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο λειτουργικό περιβάλλον αντί για ένα απλό marketplace — αποδίδει αποτελέσματα. Πλέον, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια πελάτες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μας. Η SuperApp μας είναι η εφαρμογή με τις περισσότερες λήψεις στο Καζακστάν, με σχέδια επέκτασης σε πρόσθετες αγορές. Παγκόσμιοι τεχνολογικοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των NVIDIA, Amazon και Microsoft, συμμετέχουν στα έργα μας».

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Freedom Holding Corp. συνέχισε να επεκτείνει την πελατειακή της βάση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο συνολικός αριθμός πελατών έφτασε τα 7,2 εκατομμύρια, ως αποτέλεσμα της αύξησης των χρηματιστηριακών λογαριασμών σε 828.000, των χρηστών τραπεζικών υπηρεσιών σε 4,5 εκατομμύρια και των πελατών ασφαλιστικών υπηρεσιών σε 1,2 εκατομμύρια. Οι χρήστες της Freedom SuperApp αυξήθηκαν σε 4,3 εκατομμύρια, ενώ οι πελάτες μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ανήλθαν σε 697.000.

Κύριοι δείκτες για την αναφερόμενη περίοδο:

Συνολικά καθαρά έσοδα 628,6 εκατ. δολάρια για το γ’ τρίμηνο του FY2026 και 1,7 δισ. δολάρια για το εννεάμηνο

Καθαρά κέρδη 76,2 εκατ. δολάρια για το τρίμηνο και 145,4 εκατ. δολάρια για το εννεάμηνο

Η βασική κερδοφορία ανά μετοχή ανήλθε σε $1,27 για το τρίμηνο και $2,43 για τους εννέα μήνες

Οι πελάτες χρηματιστηριακών υπηρεσιών έφτασαν τους 828.000 στις 31 Δεκεμβρίου 2025, αύξηση κατά 145.000 σε διάστημα εννέα μηνών

Η εταιρεία συμμετοχών και οι θυγατρικές της απασχολούν περισσότερους από 11.300 εργαζόμενους σε 21 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.

Ένα σημαντικό γεγονός κατά την περίοδο ήταν η υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας στην Ουάσιγκτον, D.C. (ΗΠΑ) στις 6 Νοεμβρίου 2025, μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν, της OpenAI, Inc. και της Freedom Holding Corp. Το έγγραφο προβλέπει την παροχή πρόσβασης σε 165.000 εκπαιδευτικούς στο Καζακστάν στο ChatGPT Edu, μια ειδική εκπαιδευτική έκδοση του ChatGPT με ενισχυμένους μηχανισμούς απορρήτου και διαχείρισης δεδομένων. Βάσει της συμφωνίας, η Freedom Holding Corp. θα χρηματοδοτήσει την πρωτοβουλία, η OpenAI θα παρέχει την πλατφόρμα ChatGPT Edu και τοπική υποστήριξη, ενώ η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν θα συντονίσει το έργο σε επίπεδο κρατικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών.