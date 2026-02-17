Το BATTLEFIELD ReDEFiNED 2026, το Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας, επιστρέφει στη Λευκωσία στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2026, φιλοδοξώντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το οικοσύστημα άμυνας και ασφάλειας στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.

Τη διοργάνωση ανακοινώνουν το ΚΕΒΕ, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ) και η C.D Multimedia Services Ltd, με την εκδήλωση να φιλοξενείται στο Pavilion Hall.

Το συνεδριακό σκέλος υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείο Άμυνας, με τη στήριξη της Αστυνομία Κύπρου και άλλων αρμόδιων φορέων.

Η διοργάνωση φέρνει σε επαφή αρμόδιες αρχές, ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας και κορυφαίες εταιρείες άμυνας και τεχνολογίας από την Κύπρο και το εξωτερικό, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη καινοτομία της φετινής διοργάνωσης αποτελεί το γεγονός ότι, για πρώτη φορά στην Κύπρο, το εκθεσιακό τμήμα της εκδήλωσης θα είναι ανοικτό στο ευρύ κοινό. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά στατική έκθεση στρατιωτικού εξοπλισμού, καινοτόμα προϊόντα κυπριακών επιχειρήσεων, καθώς και συστήματα που βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά και τα Σώματα Ασφαλείας.

Η έκθεση θα είναι προσβάσιμη στο κοινό τις εξής ώρες:

– Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026: 15:30 – 18:30

– Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026: 11:00 – 14:00

Για την είσοδο στον εκθεσιακό χώρο απαιτείται υποχρεωτική προεγγραφή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου. Η πρόσβαση επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών με επίδειξη πολιτικής ταυτότητας, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για μαθητές 17 ετών και άνω.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσω διεθνών συνεργασιών, καθώς και η ενημέρωση του κοινού για τις τεχνολογίες διττής χρήσης και το έργο των αρμόδιων φορέων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους εκθέτες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου.