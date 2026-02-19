Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ) εντάσσει την Κύπρο στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό European Money Quiz, ενισχύοντας τη συμμετοχή της χώρας σε πρωτοβουλίες για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό των νέων.

Η φετινή, ένατη διοργάνωση του θεσμού επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της Κύπρου στον διαγωνισμό, ο οποίος έχει στόχο την καλλιέργεια βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα διαχείρισης χρημάτων και κατανόησης της οικονομίας.

Ο κυπριακός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2026 και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Β’ και Γ’ Γυμνασίου (13–15 ετών). Μέσα από ένα διαδικτυακό διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν βασικές οικονομικές έννοιες, τον ρόλο των τραπεζών και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η νικήτρια τάξη του εθνικού διαγωνισμού θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 18–19 Αυγούστου 2026 στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή ομάδων από περίπου 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Η διοργάνωση τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το οποίο στηρίζει τις δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών στον τομέα της οικονομίας.

Η συνέχιση της κυπριακής παρουσίας στον θεσμό αναδεικνύει τη σημασία της οικονομικής παιδείας ως βασικού εφοδίου για τη ζωή και ενισχύει τη συμμετοχή της χώρας στον ευρωπαϊκό διάλογο για την εκπαίδευση στα χρηματοοικονομικά.