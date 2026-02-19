Είμαστε ανοιχτοί σε πιθανές εξαγορές και οι ασφάλειες στον γενικό κλάδο είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, ανέφερε για πρώτη φορά χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, σημειώνοντας ότι πριν από λίγο καιρό το συγκρότημα ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου) και της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου).

Η παρουσίαση της ανακοίνωσης των ετήσιων αποτελεσμάτων 2025 αποτέλεσε την αφορμή για τον τραπεζίτη να δώσει ένα μικρό στίγμα των επιχειρηματικών προθέσεων, ωστόσο απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αν αυτές αφορούν εντός ή εκτός Κύπρου και πότε μπορεί να υλοποιηθούν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τις ερωτήσεις μονοπώλησε η τρέχουσα επικαιρότητα, με αφορμή τις προτάσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων που αφορούν τις εκποιήσεις και, ευρύτερα, το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έστειλε μήνυμα υπέρ μιας προσεκτικά σχεδιασμένης λύσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τονίζοντας ότι «η καθυστέρηση δεν αποτελεί λύση» και ότι κάθε πρωτοβουλία θα πρέπει να διαφυλάσσει την αξιοπιστία της χώρας.

Εκποιήσεις: Ίσως διογκωθεί το πρόβλημα

Ο κ. Νικολάου αναγνώρισε ότι το ζήτημα των εκποιήσεων παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινωνικά και πολιτικά, ωστόσο προειδοποίησε πως η αναστολή διαδικασιών ή η παραπομπή υποθέσεων σε ειδικά δικαστήρια με καθυστερήσεις ετών δεν επιλύει το πρόβλημα, αλλά, αντίθετα, όπως σημείωσε, ενδέχεται να το διογκώσει. «Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για τον κόσμο, με κυβερνητική πρωτοβουλία ή με πρωτοβουλία οποιουδήποτε, και οι τράπεζες είναι έτοιμες, πιστεύω, να συνεισφέρουν σε αυτό».

«Δεν μπορούμε, 14 χρόνια μετά, να έχουμε €20 δισ. ΜΕΔ», ανέφερε, απευθύνοντας έκκληση να επιλυθεί το πρόβλημα ώστε να βοηθηθεί ο κόσμος. Αναφέρθηκε στα προηγούμενα σχέδια που είχαν τεθεί σε εφαρμογή, το Εστία και το σχέδιο «ενοίκιο έναντι δόσης», σημειώνοντας ότι οι τράπεζες αποδέχθηκαν «κουρέματα» ακόμη και κάτω από την αξία του ακινήτου. Παρά ταύτα, αρκετοί πολίτες δεν μπόρεσαν να ενταχθούν, κυρίως λόγω αδυναμίας να αποδείξουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Η βιωσιμότητα, όπως εξήγησε, επηρεάζεται από το γεγονός ότι κάποιοι συμπολίτες μας, στην παραγωγική τους ηλικία (35-40 ετών) το 2013, επλήγησαν από την κρίση, αντιμετώπισαν δυσκολίες και σήμερα βρίσκονται σε ηλικία όπου δεν τους απομένει πολύς παραγωγικός χρόνος μέχρι τη σύνταξη, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους.

Φορολόγηση υπερκερδών

Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, ένα θέμα που άνοιξε εκ νέου, ο κ. Νικολάου είπε ότι οι συζητήσεις που γίνονται «αγνοούν το γεγονός ότι οι τράπεζες, επειδή έχουν αυξημένα κέρδη, πληρώνουν περισσότερο εταιρικό φόρο». Το δεύτερο που, όπως σημείωσε, αγνοείται είναι ότι οι τράπεζες πληρώνουν ειδικό τέλος καταθέσεων από το 2012 και είχαν μια πολυετή περίοδο ζημιών από το 2012 έως το 2022.

«Επειδή οι μέτοχοι θα πάρουν κάποιο μέρισμα το 2024 και το 2025, αυτό το ονομάζουμε υπερκέρδος και πρέπει να το φορολογήσουμε τρίτη φορά», ανέφερε, διερωτώμενος αν το 2022 αποτελεί το έτος αναφοράς. Σε σχέση με τις χώρες που έχουν φορολογήσει τις τράπεζες, ο κ. Νικολάου είπε ότι πρόκειται για την Τσεχία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, προσθέτοντας ότι «καμία από αυτές δεν έχει ειδικό τέλος και καμία από αυτές δεν πέρασε κρίση εμπιστοσύνης τραπεζών». «Είδατε καμιά άλλη μεγάλη, σοβαρή χώρα με κορυφαία αξιολόγηση ΑΑΑ να φορολογήσει τις τράπεζές της;» διερωτήθηκε, σημειώνοντας παράλληλα ότι ούτε η Ελλάδα φορολόγησε τις τράπεζές της, «ούτε ειδικό τέλος έχει».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να προστατευθεί η διεθνής αξιοπιστία της Κύπρου. Κάθε νομοθετική ή πολιτική παρέμβαση που επηρεάζει μονομερώς συμβατικές υποχρεώσεις ή δημιουργεί αίσθηση αβεβαιότητας, προειδοποίησε, ενδέχεται να στείλει αρνητικά μηνύματα στους επενδυτές. Μια μικρή χώρα, τόνισε, δύσκολα προσελκύει ξένες επενδύσεις και εύκολα μπορεί να τις χάσει. Όλοι μας στην Κύπρο, είπε, εξαρτόμαστε από τις ξένες επενδύσεις και πρέπει να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη. Το πολιτικό ρίσκο, πρόσθεσε, είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που εξετάζουν οι επενδυτές για να αποφασίσουν αν θα τοποθετηθούν σε μια χώρα.

Τι πέτυχε η Τράπεζα Κύπρου

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €481 εκατ., εκ των οποίων €128 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2025, ανακοίνωσε για το 2025 η Τράπεζα Κύπρου, υπερκαλύπτοντας τους στόχους που είχε θέσει. Καταγράφηκε ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους €3 δισ., αυξημένος κατά 23% σε ετήσια βάση, ενώ τα συνολικά εξυπηρετούμενα δάνεια της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα €10,9 δισ.

«Υπερβήκαμε τον στόχο που είχαμε θέσει για το 2025 για αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά περίπου 4%, καθώς η υγιής εγχώρια πιστωτική δραστηριότητα ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου στον τομέα διεθνών εργασιών», υπογράμμισε ο κ. Νικολάου. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τράπεζας μειώθηκαν στο 1,2%, ποσοστό που χαρακτήρισε «πολύ καλύτερο από τον μέσο όρο στην Ευρώπη και από τα καλύτερα στην Κύπρο».