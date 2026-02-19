Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2026 – Η Οdyssey Cybersecurity είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έχει πιστοποιηθεί ως Certified™ Great Place To Work® για τέταρτη συνεχή χρονιά στο γραφείο της στην Κύπρο και για δεύτερη χρονιά στο γραφείο της στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της για έναν ανθρώπινο και θετικό εργασιακό περιβάλλον και στις δύο χώρες.

Η πιστοποίηση απονέμεται με βάση τις ανώνυμες αξιολογήσεις των εργαζομένων, αναδεικνύοντας την ποιότητα της εργασιακής εμπειρίας και της εταιρικής κουλτούρας στην Odyssey.

Το Great Place To Work® είναι ο κορυφαίος παγκόσμιος οργανισμός αναγνώρισης εταιρειών που ξεχωρίζουν για τη φροντίδα προς τους ανθρώπους τους και την ενίσχυση της καινοτομίας μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό.

«Το να αναγνωριζόμαστε, από τους εργαζομένους στην Odyssey σαν GPTW, για τέταρτη χρονιά στην Κύπρο και να γιορτάζουμε τη δεύτερη διαδοχική πιστοποίηση στην Ελλάδα είναι μια πραγματική τιμή και επιβεβαίωση των κοινών μας αξιών και της ανθρωποκεντρικής μας προσέγγισης,» δήλωσε ο Χρίστος Ονουφρίου, CEO.

Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στην υποστήριξη και την ανάπτυξη των ανθρώπων της, μέσα από μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, διαφάνειας και συνεργασίας.

Σχετικά με την Odyssey

Η Odyssey ηγέτης στον τομέα της Κυβερνοασφάλεια για περισσότερο από 2 δεκαετίες, υποστηρίζει παγκοσμίως οργανισμούς στο ταξίδι τους προς την επίτευξη και τη διατήρηση της κυβερνοανθεκτικότητας, σε ένα συνεχώς αυξανόμενο και μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών.