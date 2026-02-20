Η αντίστροφη μέτρηση για το σημαντικότερο συνέδριο για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύπρο, έχει αρχίσει. Το Oxygen for Democracy, ο Δήμος Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδιοργανώνουν το Cyprus Forum Cities που επιστρέφει για 4η συνεχή χρονιά, στη Λεμεσό, στις 24 Απριλίου 2026.

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, αξιωματούχοι, ηγέτες τοπικής αυτοδιοίκησης, τεχνοκράτες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των πολιτών, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, θα συμμετέχουν σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου εξετάζοντας κρίσιμες προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνουν το αστικό περιβάλλον σε ολόκληρη την Κύπρο και την Ευρώπη. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη βιώσιμη κινητικότητα, τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πόλεων, τον αστικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των αποβλήτων.

Μέσα από συζητήσεις υψηλού επιπέδου και διάλογο, το φόρουμ στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συμβολή στη διαμόρφωση των πόλεων του μέλλοντος.

Η συμμετοχή είναι δυνατή κατόπιν εγγραφής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/hFs7PWbgTjSEgkHFA

Περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους προγράμματος και των ομιλητών, θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://cities.cyprusforum.cy/