Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα για την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου προέκυψαν από τη συμμετοχή της Hermes Airports στο CONNECT Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Lublin από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου.

Η ομάδα αεροπορικής ανάπτυξης της Hermes Airports πραγματοποίησε συναντήσεις με 20 αεροπορικές εταιρείες, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνδεσιμότητας των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, την ανάπτυξη νέων δρομολογίων και τη διεύρυνση της παρουσίας υφιστάμενων αερογραμμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, οι προκρατήσεις για τη θερινή περίοδο εμφανίζονται μέχρι στιγμής πολύ θετικές για βασικές αγορές όπως η Αγγλία, η Πολωνία, οι Σκανδιναβικές χώρες και η Ελβετία, ενώ θετικές ενδείξεις καταγράφονται και από νέες αγορές, όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Όπως σημειώνεται, οι νέες αγορές αρχίζουν να διαμορφώνουν σταθερή βάση εισερχόμενης ζήτησης, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω στοχευμένων δράσεων προβολής της Κύπρου.

Παράλληλα, θετικές ενδείξεις καταγράφονται και για την επόμενη χειμερινή περίοδο, με αεροπορικές εταιρείες να εκδηλώνουν ενδιαφέρον είτε για επέκταση των υφιστάμενων προγραμμάτων είτε για ολόχρονη δραστηριοποίηση στα κυπριακά αεροδρόμια.

Η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, ανέφερε ότι οι συζητήσεις με τις αεροπορικές εταιρείες επιβεβαίωσαν πως οι συμφωνίες κινήτρων της Hermes Airports, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες των φορέων του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, έχουν συμβάλει στη δημιουργία θετικής εικόνας και ενισχυμένης ζήτησης για την Κύπρο. Τόνισε, ωστόσο, ότι απαιτούνται περαιτέρω βήματα τόσο στη διαμόρφωση ενός ολόχρονου τουριστικού προϊόντος όσο και στην εντατικότερη προώθηση της χώρας, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η αεροπορική συνδεσιμότητα.

Η συμμετοχή της Hermes Airports στο CONNECT 2026 εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας για την αναβάθμιση της συνδεσιμότητας της Κύπρου, τη στήριξη της τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την κυπριακή οικονομία.