Αύξηση της τάξης του 16% καταγράφει φέτος η χειμερινή αεροπορική κίνηση στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς (Νοέμβριος–Ιανουάριος), σύμφωνα με δηλώσεις στελέχους της Hermes Airports στο ΚΥΠΕ.

Όπως ανέφερε η Μαρία Κουρούπη, Director Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, η αεροπορική κίνηση και η συνδεσιμότητα της Κύπρου συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά και τη χειμερινή περίοδο, αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών της τουριστικής βιομηχανίας και συμφωνιών με αεροπορικές εταιρείες-κλειδιά που ενισχύουν την ολόχρονη συνδεσιμότητα.

Η αύξηση 16% αφορά τη σύγκριση της περιόδου Νοέμβριος 2025 – Ιανουάριος 2026 με το αντίστοιχο διάστημα Νοεμβρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσεται εκτός της παραδοσιακής τουριστικής αιχμής.

Ενισχυμένο δίκτυο πτήσεων σε Λάρνακα και Πάφο

Κατά τη χειμερινή περίοδο, στο αεροδρόμιο Λάρνακας δραστηριοποιούνται 30 αεροπορικές εταιρείες, με πτήσεις προς 54 προορισμούς σε 33 χώρες. Στο δίκτυο προστέθηκαν τέσσερις νέες αγορές – Ισπανία, Βέλγιο, Σλοβακία και Βόρεια Μακεδονία – καθώς και 10 νέοι προορισμοί για πρώτη φορά τον χειμώνα.

Στο αεροδρόμιο Πάφου, εκτελούνται πτήσεις από 8 αερογραμμές προς 35 προορισμούς σε 17 χώρες, ενώ επανήλθε το δρομολόγιο Πάφος–Αμμάν και προστέθηκαν οι νέοι προορισμοί Ντίσελντορφ και Χάιφα.

Γεωπολιτικοί παράγοντες και ανθεκτικότητα

Αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κ. Κουρούπη σημείωσε ότι ο τουρισμός είναι εκ φύσεως ευαίσθητος σε γεωπολιτικές εντάσεις, ωστόσο στην παρούσα φάση δεν διαφαίνεται επίπτωση στην αεροπορική κίνηση προς την Κύπρο. Ενδεχόμενες αναταράξεις ενδέχεται να επηρεάσουν προσωρινά τα σχέδια πτήσεων, οδηγώντας σε αλλαγές διαδρομών ή ακόμη και σε στάσεις ανεφοδιασμού στην Κύπρο.

Παράλληλα, τόνισε ότι σε περιόδους κρίσεων τα κυπριακά αεροδρόμια έχουν λειτουργήσει ως «γέφυρες ειρήνης», εξυπηρετώντας πτήσεις επαναπατρισμού και έκτακτες ανάγκες.

Επένδυση €170 εκατ. για την επέκταση των αεροδρομίων

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα Φάσης Β’ ανάπτυξης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, με συνολική επένδυση €170 εκατ., η οποία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τη Hermes Airports. Στη Λάρνακα, τα έργα περιλαμβάνουν νέα πτέρυγα, επιπλέον πύλες, ιμάντες αποσκευών και επέκταση της εμπορικής περιοχής, ενώ στην Πάφο η χωρητικότητα του τερματικού θα αυξηθεί κατά 30%.

Η Hermes Airports υπογραμμίζει ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η απρόσκοπτη λειτουργία των αεροδρομίων καθ’ όλη τη διάρκεια των έργων, τα οποία υλοποιούνται σε πλήρως ενεργό επιχειρησιακό περιβάλλον.