Ανοδική πορεία κατέγραψαν τον Ιανουάριο του 2026 τόσο οι αφίξεις τουριστών όσο και τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 121.625, έναντι 112.100 τον Ιανουάριο του 2025, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 8,5%. Την ίδια περίοδο, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό ανήλθαν σε 170.045, σε σύγκριση με 147.858 ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 15,0%.

Κύριες αγορές προέλευσης

Η Πολωνία αποτέλεσε την κυριότερη πηγή τουρισμού τον Ιανουάριο του 2026, με 18,6% των συνολικών αφίξεων (22.575). Ακολούθησαν το Ισραήλ με 18,1% (21.981), το Ηνωμένο Βασίλειο με 15,8% (19.180), η Ελλάδα με 9,6% (11.650) και η Γερμανία με 6,2% (7.504).

Ως προς τον σκοπό ταξιδιού, το 60,7% των επισκεπτών ήρθε για διακοπές, το 22,8% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και το 16,2% για επαγγελματικούς λόγους. Τον Ιανουάριο του 2025, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 56,4%, 24,5% και 19,0%.

Ταξίδια κατοίκων Κύπρου

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στις επιστροφές κατοίκων Κύπρου από το εξωτερικό. Κύριες χώρες προέλευσης ήταν η Ελλάδα με 27,6% (46.970), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,5% (14.398) και η Πολωνία με 5,8% (9.865).

Ο βασικός σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Ιανουάριο του 2026 ήταν οι διακοπές με ποσοστό 82,2%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι ανήλθαν στο 16,3%. Οι σπουδές και οι λοιποί λόγοι κατέγραψαν από 0,7% έκαστος.