Τη διαχρονική συμβολή της NCR Atleos στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας τίμησε ο Invest Cyprus, απονέμοντας τιμητική πλακέτα στην εταιρεία στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη 70ή επέτειο από την ίδρυσή της στην Κύπρο, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2026.

Η βράβευση έγινε από τον Invest Cyprus και τον Επικεφαλής Επιστήμονα, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της NCR Atleos στη μακροχρόνια επενδυτική παρουσία στη χώρα και τη συμβολή της στην ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακού επιχειρηματικού κόμβου.

Η NCR Atleos, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1956, διατηρώντας στη Λευκωσία τα περιφερειακά της κεντρικά γραφεία που εποπτεύουν τις δραστηριότητες της εταιρείας σε Αφρική και Μέση Ανατολή. Η παρουσία της χαρακτηρίζεται από συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και την παροχή τεχνολογικών λύσεων αιχμής, με μετρήσιμη συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας.

Κατά την απονομή της τιμητικής πλακέτας, παρουσία του Επικεφαλής Επιστήμονα, Δημήτρης Σκουρίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, δήλωσε ότι η NCR Atleos αποτελεί «το ιδανικό παράδειγμα της επιτυχημένης σύνδεσης της Κύπρου με την αμερικανική επιχειρηματικότητα», προσθέτοντας πως η πολυετής παρουσία της εταιρείας αποδεικνύει ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει προορισμό στρατηγικών επενδύσεων μακράς πνοής.

Από την πλευρά της εταιρείας, ο Γενικός Διευθυντής Κύπρου της NCR Atleos, Κυριάκος Κυριάκου, ανέφερε ότι η Κύπρος αποτελεί για την εταιρεία «κάτι παραπάνω από μια βάση», υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ως ορμητήριο για ολόκληρη την περιοχή της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, καθώς και τη δέσμευση της NCR Atleos να συνεχίσει να επενδύει στη χώρα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο οργανισμών και την κοινή τους στόχευση για ένα βιώσιμο και τεχνολογικά αναπτυγμένο μέλλον.