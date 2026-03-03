Στο διεθνούς εμβέλειας συνέδριο και έκθεση 4 Years From Now (4YFN) 2026, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, συμμετέχει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) μαζί με οκτώ καινοτόμες κυπριακές επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της Κύπρου στο οικοσύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας.

Η φετινή διοργάνωση έχει ως κεντρική θεματική το «Infinite AI», εστιάζοντας στην ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με εφαρμογές που επιφέρουν απτό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Στο πλαίσιο αυτό, οι κυπριακές επιχειρήσεις παρουσιάζουν λύσεις σε τομείς όπως AI, ρομποτική, αγροτεχνολογία και ψηφιακές εφαρμογές, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επενδυτών και διεθνών συνεργατών.

Της κυπριακής αποστολής ηγείται ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, Θεόδωρος Λουκαΐδης, με τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιούνται στοχευμένες επαφές με επενδυτές, οργανισμούς και διεθνείς φορείς, με στόχο τη σύναψη συνεργασιών και την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Στο κυπριακό περίπτερο συμμετέχουν οι εταιρείες IREROBOT LTD, Cocoon Creations, AgroVisioners, GridQ Ltd, GetCrew Ltd., RAVATAR, Freyia Labs και Mentormatic Solutions Limited, παρουσιάζοντας προϊόντα και υπηρεσίες σε χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Το περίπτερο επισκέφθηκε και ο Νικόδημος Δαμιανού, Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Πολιτείας για ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η συμμετοχή στο 4YFN εντάσσεται στη στρατηγική του ΙδΕΚ για την προβολή του κυπριακού οικοσυστήματος στο εξωτερικό, την ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης των startups και τη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας.