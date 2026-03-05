Η Eurobank ανακοίνωσε ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η επενδυτική εταιρεία The Capital Group Companies, Inc. στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας υποχώρησε κάτω από το όριο του 5%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 14 του νόμου 3556/2007, η σχετική γνωστοποίηση ελήφθη από την εταιρεία στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Όπως αναφέρεται, στις 26 Φεβρουαρίου 2026 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Capital Group μειώθηκε από 5,12% σε 4,96% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 180.069.024 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank.

Η δομή συμμετοχής

Η Capital Group Companies αποτελεί μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company (CRMC) και της Capital Bank & Trust Company (CB&T). Η CRMC εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και δραστηριοποιείται ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, διαχειριζόμενη την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, καθώς και επενδυτικά χαρτοφυλάκια θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών.

Η εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν επενδυτικές εταιρείες διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία μέσω τριών βασικών επενδυτικών μονάδων: Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors.

Παράλληλα, η CRMC είναι μητρική της Capital Group International, Inc., η οποία ελέγχει έξι εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, μεταξύ των οποίων οι Capital International, Inc., Capital International Limited, Capital International Sàrl, Capital International K.K., Capital Group Private Client Services Inc. και Capital Group Investment Management Private Limited.

Οι εταιρείες αυτές, όπως και η CB&T, δραστηριοποιούνται κυρίως στη διαχείριση επενδύσεων για θεσμικούς επενδυτές και πελάτες υψηλής καθαρής θέσης.

Διαχείριση και όχι άμεση κατοχή

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ούτε η Capital Group Companies ούτε οι συνδεδεμένες εταιρείες της κατέχουν μετοχές της Eurobank για ίδιο λογαριασμό.

Οι μετοχές αυτές τηρούνται σε λογαριασμούς που βρίσκονται υπό διακριτική διαχείριση επενδύσεων από μία ή περισσότερες από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων του ομίλου.