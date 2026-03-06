Σύγχρονη τραπεζική λύση για τη νέα γενιά

Με σύγχρονες δυνατότητες και πραγματικά προνόμια, βοηθά τους νέους να κάνουν άλμα, ένα πραγματικό Level Up, στη διαχείριση των οικονομικών τους.

5 τυχεροί διεκδικούν ένα μοναδικό ταξίδι για 2 άτομα στο Μιλάνο για να δουν από κοντά τον The Weeknd

Λευκωσία, Μάρτιος 2026 – Η νέα γενιά ζει, σπουδάζει, εργάζεται και ταξιδεύει σε ένα κόσμο που κινείται γρήγορα και ψηφιακά. Χρειάζεται εργαλεία που να της προσφέρουν αυτονομία, ευελιξία και ασφάλεια στα πρώτα της οικονομικά βήματα. Το «My Account 18-25» της Eurobank σχεδιάστηκε ειδικά για νέους ηλικίας 18-25 ετών, προσφέροντας σύγχρονες δυνατότητες και ουσιαστικά προνόμια που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες τους.

Ο λογαριασμός «My Account 18-25» είναι διαθέσιμος πλήρως ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus, ανοίγει εύκολα και γρήγορα χωρίς έξοδα τήρησης και συνοδεύεται από τη δωρεάν κάρτα Youth Debit.

Προνόμια που διευκολύνουν την καθημερινότητα των νέων

Το «My Account 18-25» προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο οφελών:

Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια

ταξιδιωτική ασφάλεια Δωρεάν το πρώτο μηνιαίο ασφάλιστρο έως €100 με την αγορά επενδυτικού ασφαλιστικού σχεδίου της ERB CYPRIALIFE

το πρώτο μηνιαίο ασφάλιστρο έως €100 με την αγορά επενδυτικού ασφαλιστικού σχεδίου της ERB CYPRIALIFE Δωρεάν αναλήψεις σε ευρώ , από ΑΤΜ

αναλήψεις , από ΑΤΜ Δωρεάν αναλήψεις σε ξένα νομίσματα , από ΑΤΜ έως €500 τον μήνα

αναλήψεις σε , από ΑΤΜ έως €500 τον μήνα Όριο παρατραβήγματος έως €1.200 με προνομιακή τιμολόγηση , για κάθε απρόοπτη ανάγκη

, για κάθε απρόοπτη ανάγκη Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών με ευρώ €πιστροφή, για αγορές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε Κύπρο και Ελλάδα

Ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα του «My Account 18-25» είναι οι δωρεάν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα με την κάρτα Youth Debit έως €1.000 (FX) τον μήνα, επιτρέποντας στους νέους να πραγματοποιούν διεθνείς συναλλαγές με μεγαλύτερη άνεση και χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, είτε σπουδάζουν, εργάζονται ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Διαγωνισμός «My Account 18 ‑ 25» για νέους πελάτες

Ανοίγοντας τον δικό τους λογαριασμό «My Account 18‑25» από 01.03.26 μέχρι 31.03.26, τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και κάνοντας 5 συναλλαγές με την κάρτα τους, συμμετέχουν αυτόματα σε κλήρωση.

5 τυχεροί διεκδικούν ένα μοναδικό ταξίδι για 2 άτομα στο Μιλάνο για να δουν από κοντά τον The Weeknd!

Περισσότερες πληροφορίες στο eurobank.cy/levelup​