Η Domino’s Pizza αποφάσισε να επεκτείνει τη γκάμα προϊόντων της στη Βρετανία και την Ιρλανδία, με την προσθήκη τηγανητού κοτόπουλου. Ελπίζει να αυξήσει τους πελάτες της, τις πωλήσεις της, τα έσοδα και τα κέρδη της. Τα οποία κέρδη της είχαν μείωση περίπου 15% μέσα στο 2025.

Το νέο της προϊόν ονομάζεται Chick ’N’ Dip. Πρόκειται για μια σειρά προτάσεων με τηγανητό κοτόπουλο, μαζί με μεγάλη ποικιλία από σάλτσες, στις οποίες ο πελάτης μπορεί να βουτά τις κοτο-μπουκιές πριν τις απολαύσει.

Τα βασικά ειδη κοτόπουλου που προσφέρονται από την Domino’s είναι: Chicken Τenders (φιλέτα κοτόπουλου σε λωρίδες), Wings (φτερούγες), Boneless bites (κομματάκια κοτόπουλου χωρίς κόκαλο).

Οι γεύσεις στις συνοδευτικές σάλτσες είναι πολλές: BBQ, Buffalo Hot, Garlic Aioli, Garlic & Herb, Ghost Chilli Glaze, Hot Honey, Mexican Mayo, Teriyaki, κ.α.

Για την ώρα, τουλάχιστο, τα προϊόντα Chick ’N’ Dip προσφέρονται μόνο στα καταστήματα της Domino’s Pizza σε Βρετανία και Ιρλανδία.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε και θεωρητικά πιο υγιεινές επιλογές πίτσας, με λιγότερες θερμίδες, επιλογές φυτικής προέλευσης και ελαφρύτερες βάσεις ζύμης.

Η εταιρεία έχει επισημάνει με παρεμβάσεις στελεχών της ότι η κατανάλωση στον τομέα του γρήγορου φαγητού και του take away έχει μειωθεί, για την ίδια αλλά και για ανταγωνιστές της. Μεταξύ αυτών, η Greggs, ιδιαίτερα δημοφιλής για προϊόντα όπως τα λουκανικοπιτάκια και τα steak bakes υψηλής θερμιδικής αξίας.