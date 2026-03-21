Μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση δημοσιοποίησε η PwC, σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις επιπτώσεις της στις επιχειρήσεις και στην αγορά εργασίας, με τις προεκτάσεις αυτού του έξυπνου μετασχηματισμού να αγγίζουν και την Κύπρο.

Στην 15η Ετήσια Έρευνα της PwC για τους CEOs, στην οποία συμμετείχαν φέτος 77 επιχειρηματικοί ηγέτες από την Κύπρο, εκφράστηκαν σημαντικές ανησυχίες, ακόμη και για απώλεια θέσεων εργασίας στην Κύπρο.

Πρώτοι οι χαμηλόβαθμοι

Οι Κύπριοι CEOs θεωρούν πως θα προκύψει ζήτημα στην απασχόληση από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στα χαμηλόβαθμα στελέχη, των οποίων θεωρούν τις θέσεις τους πιο επισφαλείς.

Ειδικότερα, το 32% των CEOs στην Κύπρο εκτιμούν ότι τα χαμηλόβαθμα στελέχη θα επηρεαστούν, ενώ στον αντίποδα, το 62% θεωρεί πως τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι πιο προστατευμένα από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, εκτιμώντας έτσι μικρότερη ή καμία μεταβολή στις θέσεις τους.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας αυτό οφείλεται στην αξιολόγηση ότι οι θέσεις που χαρακτηρίζονται από κρίση και λήψη σημαντικών αποφάσεων, δηλαδή όσο πιο ηγετικές, δεν μπορούν να αντικατασταθούν τόσο εύκολα από το AI.

Κάπου στη μέση βρίσκονται τα μεσαία στελέχη, αφού το 55% των CEOs εκτιμά πως δεν θα επηρεαστούν ουσιαστικά.

Οι απόψεις των CEOs στην Κύπρο πάντως για τον επηρεασμό των θέσεων που αφορούν χαμηλόβαθμα στελέχη φαίνεται να είναι πιο αισιόδοξες και με μικρότερο αντίκτυπο στην Κύπρο από αυτές των συναδέλφων τους στην Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια, αφού το 49% και το 56% αντίστοιχα, εκτιμούν μείωση αυτής της κατηγορίας εργαζομένων.

Μικρό το κέρδος μέχρι στιγμής

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που εξάγεται από την έκθεση είναι ότι η πλειοψηφία των CEOs στην Κύπρο δεν έχει μέχρι στιγμής παρατηρήσει διαφοροποίηση στο κέρδος της εταιρείας τους από την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σημείο που υποδηλώνει πως η εφαρμογή «έξυπνων» εργαλείων σε μια επιχείρηση δεν σημαίνει αυτομάτως και αποτελεσματική αξιοποίηση της.

Πιο συγκεκριμένα, το 69% δήλωσε ότι δεν έχει παρατηρήσει σημαντική μεταβολή στα έσοδα, ενώ το 60% ανέφερε μικρό ή μηδενικό αντίκτυπο στο κόστος. Στον αντίποδα, το 22% των CEOs είπε ότι έχει ήδη διαπιστώσει αύξηση των εσόδων από πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το ίδιο ποσοστό, δηλαδή 22%, δήλωσε μείωση του κόστους.

Σε διεθνές επίπεδο τα ποσοστά είναι πιο αυξημένα, αφού το 29% των CEOs αναφέρει ότι έχει δει αύξηση στα έσοδα ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ το 26% δηλώνει ότι έχει πετύχει μείωση κόστους.